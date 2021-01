Nākamnedēļ Jelgavā atsāksies bezmaksas nūjošanas nodarbības

Ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus, 3. februārī Jelgavā atsāksies veselības veicināšanas programmas bezmaksas nūjošanas nodarbības. Tās notiks trešdienu vakaros un svētdienu rītos. Nodarbībām obligāti jāpiesakās, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Veselības veicināšanas programmas koordinatore Jelgavā Agita Dilāne informē, ka pirmā nūjošanas nodarbība šogad notiks 3. februārī no pulksten 18 līdz 19.30 ar startu no stāvlaukuma pie veikala "Krūza" Rīgas ielā 57. Nūjot treneres vadībā iedzīvotāji bez maksas var arī svētdienās no pulksten 10 līdz 11.30, tiekoties Jelgavas pamatskolas "Valdeka"-attīstības centra sporta laukumā Institūta ielā 4.

Nūjošana notiks treneres Zanes Gravas vadībā. Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus sportā, dalībnieku skaits nodarbībās ir ierobežots – 10 dalībnieki un treneris. Līdz ar to dalībniekiem obligāti iepriekš jāpiesakās pa e-pastu ekspedicija.info@inbox.lv vai tālruni 29733112.

11. janvārī atsākušies dažādi intensitātes online treniņi, kuriem var pieslēgties ikviens. Pirmdienās un trešdienās no pulksten 19 līdz 20 notiek "Kardio/Spēks", otrdienās un ceturtdienās no pulksten 19 līdz 20 – "Vesela mugura", trešdienās no pulksten 14 līdz 15 – "Māmiņām ar mazuļiem", bet sestdienās no pulksten 10 līdz 11 – "Brīvdienu starteris".

Informācija par treniņiem un saite uz tiem katru dienu īsi pirms treniņa tiek publicēta facebook.com lapā "Jelgavas veseliba".

Foto: no arhīva