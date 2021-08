Olimpiešiem – jau nākamie starti

Trīs jelgavnieki, olimpiskie debitanti, pārradušies no Tokijas, jau sāk gatavoties nākamajiem startiem. 3x3 basketbola zelta medaļniekam Edgaram Krūmiņam gan no augusta beigās un septembra sākumā paredzētajiem pasaules tūres posmiem pirmos nāksies izlaist, jo saudzējošā režīmā jāsadziedē apakšstilbā plīsušās saites, bet labā ziņa tā, ka operācija nebūs vajadzīga un divas no atveseļošanai prognozētajām sešām nedēļām jau aiz muguras. “Rīt jau sākšu kustēt. Kopā ar fizioterapeitu, uz riteņa, trenēšu metienus ar “shooting machine”. Turpat līdzās, kur pārējā komanda. Priekšā pasaules tūres un “Challenger” mači, nevaru sev vienkārši iedot mēnesi brīvu,” otrdienas telefonsarunā ar “Ziņām” tikpat kaujiniecisks kā olimpiskā turnīra gaitā un jo īpaši finālspēlē izklausās Edgars.



Šķēpmetējs Gatis Čakšs, kas Tokijā neaizsniedzās līdz iepriekš ar atzīstamu stabilitāti mestajiem 80 metriem un palika 18. vietā, gatavojas šīs nedēļas nogalē pārbaudīt spēkus Valmierā – Prezidenta kausā, kas vienlaikus ir Baltijas valstu komandu čempionāts. “Ar treneri izanalizējām neveiksmes iemeslus, secinājumi lai paliek starp mums. Domāju, ka Valmierā būs labāk,” pozitīvi noskaņots ir olimpiskais debitants, kas savas iespējas saskata pēc trim gadiem Parīzē.

Četrās cīņās tiekot pie vienas uzvaras, dalītā septītajā vietā savu olimpisko debiju noslēdza karatists Kalvis Kalniņš. Cīnoties apvienotajā līdz 67 kilogramu kategorijā, līdz šim 60 kilogramu svarā startējušais Eiropas spēļu zelta medaļnieks un šāgada Eiropas vicečempions Tokijā pēc izlozes pretī dabūja visus no „smagākā zara”, taču atzina arī, ka ar uzbrūkošāku taktiku līdz pusfinālam būtu varējis tikt. Parīzi savos plānos Kalvis gan ierakstīt nevar, jo tur pirmoreiz olimpiādes programmā iekļautais sporta veids atkal nav paredzēts. Taču gadskārtējie izaicinājumi paliek spēkā un nozīmīgākais starp tiem būs novembrī gaidāmais pasaules čempionāts. „Iespējams, startēšu arī Premjerlīgas posmos Maskavā un Marokā,” plānus ieskicē sportists.

Foto: LOK