FK “Jelgava” ar rezultātu 2:0 (0:0; 2:0) uzvarēja BFC “Daugavpils” un svētdien Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionā svinēja savu pirmo uzvaru kopš 26. jūlija. Ar vārtu guvumiem atzīmējās Boriss Bogdaškins un Ričards Korzans, bet par galveno varoni kļuva leģionārs Juris Zaharkivs, kurš izveidoja pirmo vārtu gūšanas momentu.





FK “Jelgava” startēja praktiski ar optimālo sastāvu izņemot aizsargu Vladislavu Gabovu, uzbrucējiem Ņikitas Ivanova un Marka Kurtiša, ka arī pussarga Artjoma Radčenko. Ņemot vērā spēles iznākuma svarīgumu, abas komandas spēlēja ļoti piesardzīgi un pirmajā puslaikā neizveidoja īpaši bīstamas situācijas. Jelgavnieku rindās iespējas izcelties bija Ivo Minkevičam, Daniilam Hvoiņickim un Andrim Krušatinam, bet bumba lidoja garām vārtiem.





Otrajā puslaikā BFC “Daugavpils” spēlētāji mēģināja pārņemt spēles iniciatīvu savās rokās, bet jelgavnieku vārtus teicami nosargāja Vladislavs Kurakins. Pēc viesu neveiksmīgiem mēģinājumiem gūt vārtus, bumbas kontrole atgriezās FK “Jelgava” spēlētāju rokās un nu jau viesu vārti bija briesmās. 73. minūtē ukraiņu leģionārs Jurijs Zaharkivs aizsteidzās ātrā pretuzbrukumā, apspēlēja divus aizsargus un atdeva piespēli Borisam Bogdaškinam, kurš nekļūdīgi ieraidīja to daugavpiliešu vārtos – 1:0. Jāņa Lūša stadiona tribīnes uzsprāga no aplausiem un pateicības saucieniem no kuriem skaļākais bija: “Paldies, Jurij!”





BFC “Daugavpils” spēlētāji steidza atspēlēties, bet jelgavnieku jaunais galvenais treneris Dāvis Caune veica divas veiksmīgas maiņas, laižot uz laukuma Ričardu Korzānu un Jevgeņiju Kazačoku, kuri spēja spēles gaitu pārvirzīt uz viesu laukuma pusi. Spēles papildlaika pirmajā minūtē uzbrucējs Ričards Korzans veiksmīgi apspēlēja viesu pretspēlētājus un ar spēcīgu sitienu guva uzvaras vārtus – 2:0.





BFC “Daugavpils” galvenais treneris Aleksandrs Gorškovs, komentējot zaudēju izstāstīja: “Piekāpāmies ļoti saspringtā spēlē, kas nebija laba no abām pusēm. Jaunie aizsargi pieļāva bērnišķīgu kļūdu, kas bija saistīta ar to, ka komanda izjūt spriedzi, atrodoties pārspēļu zonas tuvumā.”





Laimīgais FK “Jelgava” galvenais treneris Dāvis Caune: “Šodien negribu iedziļināties detaļās. Nospēlējām normāli un izdarījām, ko varējām. Esmu priecīgs par spēli. Pārsvarā neitralizējām pretinieka vadošo spēlētāju (piez. - Marko Regža) un aizsardzības līnija nospēlēja labi. Mēs nezaudējām taktiski un varējām paskriet visu spēli.” Galvenais treneris neizjūtu spiedienu no malas vai stresu, sakarā ar vietu turnīra tabulā: “Strādājam nedēļas ciklā un gatavojamies katrai spēlei vienādi.”





Spēlē gūtie trīs punkti, ļāva izrauties FK “Jelgava” no pārspēles zonas, bet ar to pagaidām būs par maz, jo punktu pārsvars vēl ir nepietiekams, lai būtu nonākt pilnībā drošībā. Ļoti svarīga būs nākamā spēle 4. oktobrī, kad jelgavnieki izbraukumā tiksies ar FK “Metta”, kura tagad atrodas pārspēļu zonā un būs ļoti motivēta no tās izkļūt.





Komandu sastāvi:

FK “Jelgava”: Vladislavs Kurakins (G), Ivo Minkevičs, Daniils Hvoiņickis, Ingus Šlampe (C), Dmitro Semjonovs (90'+3'Mārtiņš Pivarovičs), Jurijs Zaharkivs (80' Ričards Korzāns), Andris Krušatins, Veslijs Džons, Vladislavs Soloveičiks, Boriss Bogdaškins (85' Jevgeņijs Kazačoks), Jānis Grīnbergs.





BFC “Daugavpils”: Ivans Dubodelovs (G), Dāvis Cucurs, Idowu David Akintola, Joshua Oghene-Ochuko Akpudje, Maksims Toņiševs, Edgars Ivanovs (87' Ričards Žaldovskis), Stanislav Nechyporenko (71' Tatsuro Nagamatsu), Raivis Ķiršs, Andrejs Kovaļovs (C) (81' Daniel Adrian Adjetey), Kirill Makeev (71' Oļģerts Raščevskis), Marko Regža.





Turnīra tabula:

Vieta Komanda Spēles Uzvaras Neizšķirts Zaudējumi Punkti 1 Riga FC 20 18 0 2 54 2 RFS 20 15 3 2 48 3 Valmiera FC 20 10 5 5 35 4 FK Ventspils 20 8 6 6 30 5 FK Spartaks 20 7 7 6 28 6 FK Liepāja 19 7 5 7 26 7 FK Jelgava 20 5 3 12 18 8 BFC Daugavpils 20 4 4 12 16 9 FK Metta 19 4 4 11 16 10 FK Tukums 2000/TSS 20 0 5 15 5

Foto: Ruslans Antropovs