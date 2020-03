Pārceļ 3x3 basketbola olimpisko kvalifikācijas turnīru

Latvijas 3x3 basketbolisti mainījuši savu sagatavošanās programmu, cīņai par olimpisko ceļazīmi. Starptautiskā basketbola federācija FIBA paziņoja, ka no 18. līdz 22. martam Indijas pilsētā Bengaluru paredzētais olimpiskais kvalifikācijas turnīrs atcelts ar vīrusa “Covid-19” izplatību saistīto risku dēļ. Patlaban tiek izskatīta iespēja to sarīkot aprīļa vidū kādā Eiropas valstī.

Latvijas delegācija – izlases pamatsastāva dalībnieki Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis un Nauris Miezis, rezervisti Artūrs Strēlnieks un Mārtiņš Rozenbergs – kā arī treneris Raimonds Feldmanis un fizioterapeits Oskars Urbanovičs pēdējā laikā trenējās Spānijā, kur laika apstākļi ir tuvu Indijā prognozētajiem. Sportiskā forma krāta, trenējoties divreiz dienā un sacenšoties savstarpējos mačos. Bija paredzēts laikus lidot uz Indiju, lai aklimatizētos sacensību vietā. FIBA lēmums licis mainīt plānus. Latvijas 3x3 basketbolisti 11. un 12.martā plāno piedalīties Eiropas Vienotās līgas posmā Krievijā.

Olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā 20 valstu izlases cīnīsies par 3 ceļazīmēm uz Tokijas spēlēm. Turnīrs notiks divos posmos. Vispirms tiks aizvadīti turnīri četrās grupās, no katras pa divām labākajām komandām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm.

A grupa: Mongolija, Polija, Brazīlija, Turcija, Spānija;

B grupa: ASV, Lietuva, Beļģija, Dienvidkoreja, Jaunzēlande;

C grupa: Slovēnija, Francija, Katara, Filipīnas, Dominikānas Republika;

D grupa: Nīderlande, Latvija, Kanāda, Horvātija, Indija.

Otrajā posmā notiks ceturtdaļfināla un pusfināla spēles, kā arī cīņa par 3. vietu. Trīs labākās komandas iegūs tiesības startēt Tokijā.

Ja Latvijas komandai neizdosies iekļūt pirmajā trijniekā, mūsējiem paliks vēl viena iespēja – pēdējā ceļazīme uz Tokijas spēlēm tiks izcīnīta no 24. līdz 26. aprīlim Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, kur spēlēs sešu valstu izlases: Ungārija, Mongolija, Slovēnija, Nīderlande, Latvija un Polija. Ja kāda/as no šīm komandām būs izcīnījusi ceļazīmi jau olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā Indijā, vietā stāsies kāda/as no rezervistēm: Beļģija, Ukraina, Rumānija.

Foto: basket.lv