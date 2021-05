Pavasara kausa tradīciju uztur veterāni (FOTO)

Kaut sakarā ar pandēmijas apstākļos daudzas sacensības klātienē atceltas, saglabājot tradīciju, airēšanas klubs “KC” no 28. aprīļa līdz 4. maijam attālināti rīko Pavasara kausa sacensības. Tajās visu vecumu smaiļotāji un kanoe airētāji aicināti airējumā pa apli veikt piecu kilometru distanci. Turklāt ir prasība airējumu elektroniski reģistrēt vietnē distantrace.com un rezultātu nosūtīt klubam “KC”.

Tradicionālajā Pavasara kausa sacensību dienā “KC” sporta bāzē bija ieradušies vairāki airēšanas sporta veterāni, kas izpildot minētos nosacījumus, veica divarpus apļus ap Pasta salu, kas kopsummā sanāk pieci kilometri. Sacensību nolikumā bija minēts, ka par distances vietu var kļūt ūdenstilpne jebkur pasaulē. “KC” kluba vadītāja un sacensību galvenā tiesnese Ilze Bome minēja, ka agrākais jelgavnieks, kanoists veterāns Ramiro Grandāns ir iesūtījis airējuma datus no Marinzejas ezera, kas atrodas Krustpils novada Atašienes pagastā. Vēl divi sacensību dalībnieki bija iesūtījuši rezultātus no Lietuvas un viens no Krievijas.

“Pavasara kauss” ar distanci apkārt Pasta salai sākās 1963. gadā ar nosaukumu “Ceļojošā albUma sacensības”. Pamazām tās pārauga līdz Latvijas un Baltijas čempionātam garajās distances, kurās piedalījās pat virs 300 dalībnieku. Pērn attālinātajās sacensībās piedalījās 27 dalībnieki, kas pārsvarā bija veterāni.

Foto: Ruslans Antropovs