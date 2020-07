Pieredzes trūkuma dēļ FK “Jelgava” septītajā kārtā piekāpjas “Valmiera" FC (FOTO)

“Ar pieredzes bagātākiem spēlētājiem mēs būtu uzvarējuši,” – tā galvenais treneris Oļegs Kubarevs komentēja FK “Jelgava” zaudējumu “Valmiera" FC futbolistiem ar rezultātu 1:2 (1:1; 0:1) “Optibet” Virslīgas septītās kārtas spēlē, kas 13. jūlijā norisinājās Zemgales Olimpiskajā centrā.

Pirmais puslaiks tika aizvadīts ļoti dinamiskā gaisotnē. Sākumā valmierieši neveiksmīgi mēģināja ieņemt Vladislava Kurakina sargātos vārtus, bet tad jau FK “Jelgava” futbolistiem bija lieliskas iespējas atklāt spēles rezultātu. 10. minūtē Andris Krušatins centrēja bumbu uz viesu vārtu soda laukumu, kur tā īsti nevienu neskarot, gandrīz ielidoja vārtos, ja vien “Valmiera" FC vārtsargs Vladislavs Lazarevs nebūtu to ar pēdējiem spēkiem “izkasījis” no vārtu līnijas. 14. minūtē valmieriešu aizsargs Olaide Badmus paslīdēja un nokrita soda laukumā, kas ukraiņu uzbrucējam Jurijam Zaharkivam ļāva brīvi raidīt bumbu tālajā labajā stūrī un tikai Lazareva vieglais pieskāriens glāba “Valmiera" FC no vārtu zaudējuma.

FK “Jelgava” savu spiedienu spēja realizēt spēles 21. minūtē. Sākumā no labās malas bumba “Valmiera" FC soda laukumā centrēja Artjoms Radčenko, bet to neizdevās ieraidīt vārtos. Tad no kreisās malas to pašu izdarīja pussargs Daniils Hvoiņickis un pie tālā vārtu staba uzbrucējs Jurijs Zaharkivs kritienā ar galvu to ieraidījis vārtos, izvirzot FK “Jelgava” vadībā ar rezultātu – 1:0.

Pēc gūtiem vārtiem, jelgavnieki samazināja savu spiedienu (“nosēdās”), kas ļāva “Valmiera" FC futbolistiem veikt virkni bīstamu uzbrukumu, kuros jau bija jāiesaistās FK “Jelgava” vārtsargam Vladislavam Kurakinam un arī aizsargiem, burtiski uz vārtu līnijas apturot bumbas lidojumu. Viesu galvenais treneris Tamazs Pertija negaidīti nomainīja divus laukuma spēlētājus, kas vēl vairāk palielināja viesu pārsvaru uzbrukumos. Pēdējā puslaika minūtē portugāļu pussargs Žorži Teikseira caur kreiso malu veica ātru izrāvienu uz mājinieku aizsardzības zonu, kur atdeva piespēli uz soda laukuma centru uzbrucējam Ērikam Punculim, un tam atlika vien pielikt kāju, lai ieraidītu bumbu vārtu tālajā stūrī, panākot spēles izlīdzinājumu – 1:1.

Neveiksmīgi FK “Jelgava” iesākās arī otrais puslaiks. 50. minūtē no kreisās malas piespēli uz saimnieku soda laukumu atdeva “Valmiera" FC kapteinis Krišs Kārkliņš, kur to saņēma augumā raženais nigēriešu uzbrucējs Tolu Arokodare un griežoties ap savu asi, izsita bumbu caur diviem aizsargiem, izvirzot viesus vadībā ar rezultātu – 1:2. Pēc izvirzīšanas vadībā “Valmiera" FC uz laukuma valdīja vēl desmit minūtes, līdz jelgavnieki spēja atgūties un sākt veidot atspēlēšanas iespējas. Pēdējās spēles 20 minūtes bija patiesi dramatiskas, jo abām komandām bija iespējas gūt vārtus. Īpaši par spēles gaitu skatītāji pārdzīvoja jau spēles papildlaikā, kad FK “Jelgava” futbolistiem izdevās izveidot veselu virkni iespēju, kuras nepalaimējās realizēt.

Vienīgo FK “Jelgava” vārtu guvējs, ukraiņu uzbrucējs Jurijs Zaharkivs uzreiz pēc spēles pastāstīja, ka komanda pieļāva taktiskas kļūdas pirmā puslaika beigās un otrā puslaika sākumu. “Mums bija jāuzvar,” – secināja FK “Jelgava” uzbrukuma līderis. “Mēs centīsimies uzvarēt katrā nākamā spēlē.” Uz jautājumu vai viņiem nepietrūkst spēlē traumētais Jurijs Golubka, Zaharkivs atbildēja, ka viņa partneris spēlē kā atbalsts un īsti nepietrūkst, jo ir kam spēlēt šajā pozīcijā. Jāatgādina, ka bez Golubka spēlē nepiedalījās arī pussargs Jevgēnijs Kazačoks, kurš dēļ sakrātām dzeltenajām kartītēm bija spiests pavadīt spēles laiku skatītāju tribīnēs kopā ar Alanu Siņeļnikovu.

“Valmiera" FC galvenais treneris Tamazs Pertija pastāstīja, ka spēle bijusi grūta, bet viņš ir priecīgs ar sasniegto rezultātu. Gatavojoties spēlei, viņš četras dienas saviem spēlētājiem piekodinājis, ka neskatoties ne uz ko - vai Jelgavā ir jauna komanda, vai pieredzējusi, vai arī vienalga kādā turnīra tabulas vietā viņi neatrastos, jelgavniekus nevienam viegli uzvarēt neizdosies. Daži no viņa spēlētāji tam nenoticēja. Viņš arī atvainojās, ka bija ļoti emocionāls laukuma malā, bet viņam nebija citas izejas, jo no desmit spēlētājiem spēlēja tikai seši. Četri spēlētāji nebija klausījuši viņa brīdinājumiem par jelgavniekiem, un tāpēc viņš bija spiests veikt ātras maiņas, tādā veidā atzīstot, ka kļūdījies ar sākuma sastāva izvēli.

“Ar pieredzes bagātākiem spēlētājiem mēs būtu uzvarējuši,” – spēli komentēja FK “Jelgava” galvenais treneris Oļegs Kubarevs. “Bet tā, iesitām vārtus, pirmo puslaiku nospēlējam teicami, varējām palielināt rezultātu, taču diemžēl futbols ne vienmēr ir loģiska spēle. Ja tu neiesit vārtus, tad to izdara pretinieks. Viesu komanda pielika lielākus spēkus un spēja izraut uzvaru, pateicoties viena spēlētāja individuālai meistarībai. Viņš līdzīgus vārtus iesita pagājušajā spēlē “Ventspils” vārtos (runā par Tolu Arokodare gūtiem vārtiem). Diemžēl mūsu futbolisti, atrodoties izdevīgākās pozīcijās nespēja ieraidīt bumbu vārtos, tāpēc uzvar tas, kurš iesit par vieniem vārtiem vairāk. Šodien veiksme bija pretinieka pusē. “Valmiera” šodien nospēlēja uzstājīgāk, nekā “Ventspils” pagājušajā spēlē. “Valmiera” uz spēli atbrauca noskaņojusies.”

Uz jautājumu, kāpēc jelgavnieki lēni pāriet no aizsardzības uzbrukumā, Kubarevs pastāstīja, ka tam ir savi iemesli. Komandas sastāvs ir tāds, kāds tas ir, un viņam nav ar ko aizvietot spēlētājus. Visu ko spēlētāji spēja parādīt uz laukuma, viņi arī izdarīja. “Lai pārietu ātros uzbrukumos mums ir nepieciešami spēlētāji, kuri spēj ātri sākt uzbrukumus, pareizi izvēlēties virzienu un neaizkavēties. Var izteikt kritiku domāšanas ātrumā, bet par fizisko sagatavotību un sniegumu man nav nekādu pārmetumu spēlētājiem,” – pastāstīja galvenais treneris. Komanda šobrīd nav tādā situācijā, kad varētu izvēlēties citu spēlēšanas stratēģiju, jo tai nav mērķis izkrist no čempionāta. Tas arī ir iemesls, kāpēc FK “Jelgava” spēlē pārsvarā izmantojot aizsardzības taktiku. “Mēs spēlējam tā, lai varētu uzvarēt vai vismaz nezaudētu, nevis tā, kā kādam gribētos.”

Oļegs Kubarevs kritiski izteicies arī par tiesnešu darbu. Katra spēlētāju sadursme no “Valmieras” futbolistu puses tika provocēta ar izbļāvējiem tiesnešu virzienā un aicinājumiem piešķirt soda sitienus. Pretinieku treneris (Tamazs Pertija) tehniskā zonā izteica aizvainojumus tiesnešiem, lamājās ar necenzētiem vārdiem, bet blakus stāvošais tiesnesis pat neizteica nevienu aizrādījumu. Kubarevam tas nozīmē, ka tiesneši ļauj valmieriešiem tā rīkoties. Ļauj darīt trenerim, tātad ļauj spēlētājiem to pašu darīt uz laukuma. Viņi spēlēja nekaunīgāk un galu galā realizēja savus momentus. “Gaisa cīņā par bumbu mūsu spēlētāji saņem divas dzeltenās kartītes, bet kad šajā pašā epizodē mūsu spēlētāju grūž ar rokām mugurā, rezerves tiesnesis saka, ka pārkāpuma nebija. Kad mēs pārkāpjam noteikumus, sānu līnijas tiesnesis uzreiz māj ar karodziņu, bet kad pie mūsu sānu līnijas notriec spēlētāju, sānu tiesnesis rāda, ka var spēlēt tālāk. Tikai pēc tam galvenais treneris piespriež soda sitienu un parāda dzelteno kartīti. Es vienkārši redzu, ka tiesāšanas stils man nav skaidrs”, teica Kubarevs. Uz aizrādījumiem par tiesāšanu sekoja vien nievājoši smaidi un jociņi no tiesnešiem. “Ja jau esi uzņēmies nopietni tiesāt, tad dari to nopietni, bez nievājošiem smaidiem,” – komentēja FK “Jelgava” galvenais treneris. “Parasti tā tiesā izbraukuma spēlēs, kad pastāv simpātijas (pret mājiniekiem), bet šeit es redzēju antipātiju pret mums. Kāpēc? Es nezinu.”

Pirmajā mājas spēlē Zemgales Olimpiskajā centrā Oļegs Kubarevs kritizēja futbola laukuma sagatavotību un uz jautājumu, vai ir kaut kas mainījies, viņš atbildēja, ka komanda un centra vadība mēģina veidot dialogu šajā jautājumā. “Šodien izmainījās. Šodien laukums labāk sagatavots, jo ir darba diena. Ja būtu brīvdiena, tad es domāju, ka nekas nebūtu mainījies. Es vakar biju uz laukuma. Šeit bija kā pēc kaujas. Nekas netika sakopts. Neviens caurums (segumā) nebija aizlāpīts. Šodien darba diena. Šodien visu saveda kārtībā. Ja mēs spēlēsim darba dienās, tad laukums būs labāk sagatavots, nekā brīvdienās. Es lūdzu, lai laukums būtu labā stāvoklī neatkarīgi no pretinieka. Es gribu, lai laukums būtu labā stāvoklī, jo mēs audzinām šeit futbolistus. Lai sit vārtus, lai spēlē, lai mācās spēlēt. Tieši tāpat es lūdzu adekvātu tiesāšanu, adekvāti pieņemtus lēmumus vai vismaz to skaidrojumus. Tāpēc, kad sāc jautāt, atbilde neseko. Es par to atklāti runāju. Es negribu ne ar vienu konfliktēt, jo var nenopļaut laukumu un tā tālāk. Es saku, ka laukums nav sagatavots vai slikti sagatavots. Es taču nesaku ka slikti cilvēki, vai varbūt kaut kas salūzis. Es negribu tajā līst iekšā. Ja ārā ir sauss laiks, man ir viens lūgums - aplaistīt laukumu.”

Sestdien, 19. jūlijā, ir paredzēta astotās kārtas spēle, kuru FK “Jelgava” aizvadīs Jūrmalas stadionā “Sloka”, kur tiksies ar vietējiem futbolistiem no FK “Spartaks”. Jūrmalnieki, saistībā ar kluba darbiniekam atklāto saslimšanu ar Covid-19, izlaida septītās kārtas spēli pret FK “Liepāja” un ieguva iespēju fiziski atpūsties. Vai viņi tikpat labi spēs tikt galā ar psiholoģisko satraukumu dēļ iespējas inficēties ar nepatīkamu vīrusu, to varēs vērot jau šajās brīvdienās.

Komandu sastāvi:

FK “Jelgava”: Kurakins, Balodis (Šlampe 46'), Semjonovs, Minkevičs, Radčenko, Krušatins, Kozlovs, Hvoiņickis, Ivanovs (Korzāns 78'), Kurtišs (Ogundžī 86'), Zaharkivs.

“Valmiera" FC: Lazarevs, Musolitins, Badmuss, Selestins, Kārkliņš, Diaņs, Jaunzems (Liepa 58'), Zadems (Žoržinju 27'), Silagadze (Punculs 27'), Sarsenovs, Arokodare (Kudu 90'+5).

Turnīra tabula:

Vieta Komanda Spēles Uzvaras Neizšķirts Zaudējumi Punkti 1. RFS 7 7 0 0 21 2. Riga FC 7 6 0 1 18 3. Valmiera FC 7 3 2 2 11 4. Ventspils 7 3 1 3 10 5. Daugavpils 7 3 0 4 9 6. Jelgava 7 3 0 4 9 7. Spartaks 6 2 2 2 8 8. Liepāja 6 2 0 4 6 9. Metta 7 2 0 5 6 10. Tukums 2000 7 0 1 6 1

