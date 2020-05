Pilsētas sporta bāzēs veic vasarā iecerētos remontdarbus

Jau pusotru mēnesi, kopš valstī izsludināta ārkārtējā situācija, apmeklētājiem ir slēgtas pilsētas sporta bāzes. Laiks, kamēr nenotiek treniņi un sacensības, tiek izmantots to infrastruktūras uzlabošanai, veicot darbus, kas bija iecerēti vasarā. Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) izremontēts gaitenis, sporta zālē nokrāsota siena, Jelgavas sporta hallē Mātera ielā 44a tiek remontētas divas ģērbtuves un dušas, bet sporta namā Raiņa ielā 6 – rekonstruēts ugunsdrošības ūdensvads, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Ierasti sporta infrastruktūras uzlabošana notiek vasaras periodā, kad sporta dzīvē ir neliela pauze, taču šā brīža situācija likusi pārorientēties. Ņemot vērā to, ka sporta bāzes šobrīd ir tukšas, darbi, kas sākotnēji bija plānoti vasarā, sporta bāzēs norit šobrīd, tādējādi nodrošinot darbu tehniskajam personālam. Tāpat tiek pieļauts, ka šī vasara var izvērsties pavisam citāda un sporta bāzēs varētu atsākties treniņi, kas remontdarbiem traucētu.

ZOC valdes loceklis Armands Ozollapa stāsta, ka šobrīd jau pārkrāsota ZOC sporta zāles galējā siena galvenās ieejas pusē. "Lai gan, spēlējot sporta spēles, pie sienas tiek piekārts speciāls siets, tik un tā bumba trāpot atstāj pēdas. Tāpat uz šīs sienas tiek izvietoti dažādi plakāti un baneri, un ar laiku tā nobružājas, līdz ar to krāsojumu vajadzēja atjaunot, un marta izskaņā to izdarījām," stāsta A.Ozollapa. Vēl ZOC veikts kosmētiskais remonts galvenajā gaitenī, kas ved uz centra ģērbtuvēm un stadionu. "Gaitenis bija krāsots pirms pieciem sešiem gadiem, bet tam ikdienā ir liela slodze – darbdienā gaiteni šķērso ap 500 cilvēku. To, ka kosmētiskais remonts ir nepieciešams, zinājām, taču nebijām konkrēti iezīmējuši plānā, kad to īstenot. Tā kā ZOC šobrīd ir tukšs, izmantojam iespēju un gaiteni remontējām tagad," stāsta A.Ozollapa, piebilstot, ka papildus paredzēts arī atsevišķu ģērbtuvju remonts.

Dīkstāve sporta norisēs lietderīgi tiek izmantota arī Jelgavas sporta hallē Mātera ielā 44a un sporta namā Raiņa ielā 6. Jelgavas Sporta servisa centra direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Edgars Ludzītis skaidro, ka sporta hallē kapitālo remontu šobrīd piedzīvo divas ģērbtuves. "Pavisam hallē ir sešas ģērbtuves, un ik pa trim gadiem kādu cenšamies izremontēt. Šovasar bijām plānojuši remontu divās ģērbtuvēs, kuras ikdienā izmanto Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Bērnu un jaunatnes sporta skolas jaunieši. Ņemot vērā šā brīža apstākļus un rūpējoties par to, lai cilvēkiem būtu darbs, remontdarbus pārcēlām uz ārkārtējās situācijas laiku, protams, ievērojot visas drošības prasības," stāsta E.Ludzītis, papildinot, ka remontētas tiek arī dušas, pārbūvējot ūdens savākšanas sistēmu. "Gada sākumā hallē notika ugunsdrošības sistēmas pārbaude, un saņēmām aizrādījumu – lai viss atbilstu normatīvajām prasībām, jāpārvieto ugunsdrošības signalizācijas pogas. Arī to šobrīd esam izdarījuši," piebilst E.Ludzītis.

Katru gadu vasarā tiek apsekota arī sporta halles trenažieru zāle, nepieciešamības gadījumā atjaunojot trenažieru virsmu ādas segumu. Aprīļa sākumā septiņu trenažieru atsevišķām daļām pārvilkta medicīniskā mākslīgā āda. "Katru vasaru hallē notiek arī vērienīga tīrīšana, bet šogad to esam sākuši agrāk. Jau pagājušajā nedēļā halles tehniskais personāls sporta zālē gar malām noskrūvēja koka režģus, lai var iztīrīt aiz tiem, tāpat tiks atjaunots koka režģu krāsojums," tā E.Ludzītis.

Infrastruktūra tiek uzlabota arī sporta namā Raiņa ielā 6, kur rekonstruēts ugunsdrošības ūdensvads. "Vecā sistēma bija savu laiku nokalpojusi, sarūsējusi, tāpēc šā gada budžetā bijām atvēlējuši līdzekļus tās rekonstrukcijai. Sistēmā visā ēkā ir pilnībā nomainītas caurules un uzstādītas jaunas kastes, kurās atrodas ugunsdzēšamās ūdens šļūtenes. Sistēma sakārtota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem," piebilst E.Ludzītis.

Brīdis, kad aizliegtas komandu sporta aktivitātes, tiek izmantots arī pilsētas stadionu futbola laukumu zāliena uzlabošanai. "Ieguvēji no ārkārtējās situācijas noteikti ir futbola laukumi ar dabīgo segumu pie ZOC, Tehnoloģiju vidusskolas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas. Zālienam pēc ziemas jāatkopjas un jāieaugas, un šis laiks tam ir ļoti pateicīgs, jo nenotiek treniņi un spēles. Visus šos laukumus ir apsekojis agronoms, kas ieteica zālienu nomēslot, un tas arī izdarīts, kā arī dabīgā seguma laukumos ir veikta zāliena pļaušana," stāsta ZOC, kas apsaimnieko arī rekonstruētos stadionus pie Valsts ģimnāzijas, Tehnoloģiju vidusskolas un 4. sākumskolas, valdes loceklis A.Ozollapa. Viņš piebilst, ka uz dabīgā seguma futbola laukuma Tehnoloģiju vidusskolas un Valsts ģimnāzijas teritorijā iedzīvotāji šobrīd nedrīkst kāpt, par ko informē arī atbilstošas brīdinājuma zīmes. Šos laukumus varēs izmantot rudenī. Savukārt Jelgavas 4. sākumskolas stadiona futbola laukumā veikta mākslīgā seguma ķemmēšana un piebērtas granulas, kā to paredz tehnoloģiskais uzturēšanas process.

Jāuzsver, ka ārkārtējās situācijas laikā sporta laukumos nedrīkst spēlēt komandu spēles, kā arī, izmantojot āra trenažierus, jāievēro divu metru distance no citiem apmeklētājiem un pulcēšanās ierobežojumi.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība