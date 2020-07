Pirmdien FK “Jelgava” spēle pret “Valmiera FC” notiks, bet ar ierobežotu apmeklētāju skaitu

Neskatoties uz to, ka piektdien, 10. jūlijā, Slimību un profilakses kontroles centrs (SPKC) konstatēja Covid-19 saslimšanas “Optibet” Virslīgas futbola kluba “Valmiera FC” viceprezidentam Uldim Pūcītim, valmieriešu 13. jūlija spēle ar FK “Jelgava” Zemgales Olimpiskajā centrā notiks, kā tas bija paredzēts iepriekš.

Sestdien Latvijas Futbola federācija (LFF) paziņoja, ka SPKC speciālisti konstatējuši četrus Covid-19 saslimšanas gadījumus divos Virslīgas klubos – “Spartaks” (Jūrmala) un “Valmiera FC”. Saslimšana tika konstatēta kluba vadības un apkalpojošā personāla rindās, bet spēlētājiem un treneriem testu rezultāti bija negatīvi.

Ņemot vērā, ka viens no saslimušajiem, brauca autobusā kopā ar futbola kluba “Spartaks” spēlētājiem, LFF pieņēma lēmumu pārcelt uz nezināmu laiku komandas 12. jūlija spēli ar FK “Liepāja” un pavērot Jūrmalas futbolistu veselības stāvokli.

Savukārt “Ventspils FC” rindās saslimšana tika konstatēta kluba viceprezidentam Uldim Pūcītim, kurš nekontaktēja ar futbolistiem. Pašiem spēlētājiem testu rezultāti bija negatīvi, un līdz ar to pirmdienas spēle ar FK “Jelgava” Zemgales Olimpiskajā centrā netika atcelta un notiks ieplānotā laikā.

FK “Jelgava” radošais direktors Ainārs Tamisārs paskaidroja, ka saskaņā ar LFF lēmumu, tiks samazināts spēles apmeklētāju skaits no 300 līdz 250, ka arī apmeklētājiem būs jāsniedz sava personīgā informācija (vārds, uzvārds un kontakttālrunis), kura tiks nodota LFF un SPKC. Tamisārs piezīmēja, ka FK “Jelgava” spēlētāji, treneri un apkalpojošais personāls nākamās nedēļas sākumā veiks Covid-19 testus.

Pēc LFF sniegtās informācijas, līdz svētdienai testus veikušas septiņas no desmit “Optibet” Virslīgas komandām, un to rezultāti ir bijuši negatīvi. Paralēli notiek sacensību tiesnešu, inspektoru un delegātu testēšana, cenšoties panākt, lai līdz astotās kārtas sākumam būtu veikti testi visiem turnīra dalībniekiem. Astotās kārtas spēles paredzētas ceturtdien, piektdien un sestdien.

Foto: publicitātes