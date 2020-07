Preiļu BJSS futbolistus uzvar ar ģipsētu roku (FOTO)

25. jūlijā uz FK “Jelgava” sporta bāzes mākslīgā seguma tika aizvadīta Latvijas futbola federācijas (LFF) 2. līgas trešās kārtas spēle, kurā “Albatroz” SC / FS “Jelgava” jaunieši uzvarēja Preiļu BJSS vīrus ar rezultātu 3:2 (1:1; 2:1). Īpaši pārsteidzoši uz laukuma izskatījās jelgavnieku pussargs Matīss Baškevics, kurš aizvadīja spēli ar ģipsi uz labās rokas.

Matīss Baškevics pastāstīja, ka ģipsi uz rokas spēles karstumā pat nebija jutis, bet viņam tā noteikti ir nepieredzēta pieredze. Viņš to nejuta pat pēc sadursmes ar pretspēlētāju pirmajā puslaikā. Treneris Ervīns Pērkons izskaidroja, ka Matīss jau visu nedēļu trenējās kopā ar komandu un varēja spēlēt neapdraudot sevi. Vienīgi treneris gaidījis, ka jaunais futbolists būs "izsalcis" pēc futbola, bet pēc tam, kad viņš nerealizēja savas iespējas, secināja, ka spēlētājs nedaudz ir "izsities" no ritma.

Preiļu BJSS vīri acīmredzot zināja, ka Jelgavas U-18 (jaunāki par 18 gadiem) jaunieši būs smags pretinieks, un no pirmām minūtēm izvēlējās spēlēt aizsardzībā, atdodot bumbas kontroli laukuma saimniekiem. 22. minūtē FS “Jelgava” uzbrucējs Ralfs Maslovs izmantoja komandas pārsvaru un no kreisās malas ieraidīja bumbu vārtos, pārsitot to pāri vārtsargam – 1:0. “Vispār es gribēju atdot piespēli uz vārtu laukuma centru, bet bumba ielidoja vārtos”, - pēc spēles paskaidroja jaunais futbolists.

Pirmā puslaika vidū Preiļu BJSS futbolisti saprata, ka jelgavniekus var pievarēt tikai pārsitot bumbu pāri aizsardzībai un cenšoties ielauzties to soda laukumā. Puslaika izskaņā viesiem izdevās ieiet FS “Jelgava” soda laukumā, kur Preiļu spēlētājs dramatiski nokrita, liekot tiesnesim noteikt 11 metru soda sitienu, kuru precīzi izpildīja Miks Babris, izlīdzinot spēles rezultātu – 1:1.

Otrā puslaika sākumā jelgavnieki ļāva Preiļu BJSS piekļūt pie bumbas kontroles un 52. minūtē, pēc bumbas centrējuma, to FS “Jelgava” vārtsarga Edgara Andrejeva vārtos ar galvu iesita preilietis Edgars Nikiforovs, izvirzot viesus vadībā – 1:2.

Tikmēr uz tribīnēm varēja dzirdēt jelgavnieku karstākā atbalstītāja Māra Bečera (aizsarga Riharda Bečera tēva) optimistisko balsi, kurš aicināja puišus saņemties un atspēlēties. Māris apmeklē praktiski visas spēles un ar saviem izsaucieniem spēj izsist no sliedēm ne tikai pretinieku spēlētāju, bet arī tiesnešus.

Māris pastāstīja, ka pats spēlē futbolu amatieru līmenī un savu dēlu Rihardu aizveda uz pirmo treniņu sešu gadu vecumā. Rihardam futbols uzreiz nepatika. Nācās izdarīt pusgada pārtraukumu, lai viņš atsāktu treniņus un pēc 11 gadiem, spēlētu spēcīgākajā Jelgavas jauniešu komandā. Jaunā futbolista tēvs atzīst, ka dēla nodarbību dēļ nācies ziedot daudz sava laika, bet ar kādu laiku tas jau pārvērtās par brīvā laika pavadīšanas laiku. Uz jautājumu, vai viņš gribētu, lai viņa dēls spēlētu Virslīgā, Māris atbildēja: “Svarīgākais, lai viņš dara to, kas viņam pašam patīk, neatkarīgi no tēva vēlmēm.”

Tikmēr uz laukuma spēles kontrole atkal atgriezās “Albatroz” SC / FS “Jelgava” futbolistu rokās, kuri 54. minūtē izpildīja stūra sitienu un bumbu vārtos ieraidīja spēlējošais treneris Valērijs Redjko, izlīdzinot spēles gaitu – 2:2, bet tajā pašā laikā no skatītājus tribīnes skanēja Valērija dēla priecīgs izsauciens: “Tēti, tu iesiti vārtus?!”.

Jā, Valērijs Redjko guva vārtus un izdarīja to vēl vienu reizi 73. minūtē, ieraidot ar kāju bumbu, padotu no stūra sitiena un panākot komandas uzvaras rezultātu – 3:2. Šajā reizē izsaucieni skanēja par godu Jelgavas kulta futbolistam – “Valērij! Valērij!”, “Hat-trick vajag!” un “Izrakstiet viņam prēmiju!”.

Pēc spēles gan spēlētāji, gan komandas galvenais treneris Ervīns Pērkonss neslēpa prieku par gūto uzvaru, bet nebija īpaši priecīgi par daudzām neizmantotām iespējām. “Mūs atkal izglāba standarta situācijas, bet viena kļūda un rezultāts varētu būt savādāks”, - Pērkonss kritiski novērtēja savu padoto sniegumu.

Otrajā kārtā, 19. jūlijā, izbraukumā “Albatroz” SC / FS “Jelgava” tikās ar SK “Krimulda” futbolistiem, kurus pārspēja ar rezultātu 3:2 (1:0; 2:2), nostiprinoties 2. līgas turnīra tabulas pirmajā vietā. Jelgavnieki izvirzījās vadībā ar trīs gūtiem vārtiem, bet otrā puslaika beigās sešās minūtēs ielaida divus vārtus. Pie vārtu guvumiem šajā spēlē tika komandas kapteinis Andris Deklavs, Kristaps Ričards Sleņģis un brazīlietis Jadson Santos Costa de Sousa.

Ceturtās un piektās kārtas spēles “Albatroz” SC / FS “Jelgava” aizvadīs izbraukumā: 1. augustā pret AFA “Olaine” futbolistiem, bet 15. augustā – pret FK “Limbaži”. Tuvākā 2. līgas mājas spēle norisināsies 30. augusta, kad Jelgavas futbolisti tiksies ar FK “Aliance”.

9. augustā “Albatroz” FC / FS “Jelgava” futbolisti startēs “Viensviens” Latvijas kausa izcīņas 1. posmā, kurā Jaunmārupē tiksies ar Mārupes sporta centra (SC) spēlētājiem. Kausa pirmajā posmā saskaņā ar izlozi savā starpā sacenšas 2. un 3. līgas komandas. 13 pirmā posma uzvarētāji un vēl 2 iepriekš izlozētas komandas, turpinās dalību 2. posmā, kur tām pievienosies deviņas 1. līgas komandas. Trešajā kārtā piedalīsies divpadsmit otrās kārtas uzvarētāji, bet astotdaļfinālā sešām uzvarētājām pievienosies desmit "Optibet" virslīgas klubi.

Komandu sastāvi:

“Albatroz” SC / FS “Jelgava”: Edgars Andrejevs (G), Valērijs Redjko, Bruno Agnis Čākurs, Mārcis Peilāns, Danila Patijčuks (Rihards Bečers 62'), Andris Deklavs (C), Ralfs Maslovs, Daniels Grauds, Matīss Baškevics, Ronalds Gailītis (Kristaps Ričards Sleņģis 70'), Jadson Santos Costa de Sousa (Ralfs Šitjakovs 66').

Preiļu BJSS: Raivis Mauriņš (G), Aleksandrs Trūps (C), Andrejs Maslobojevs (Egīls Daukšte 79'), Sandis Brokāns, Kristaps Upenieks, Rūdolfs Pastars, Mārtiņš Sondors, Guntis Utināns (Edgars Nikiforovs 46'), Ivans Mihailovs, Miks Babris, Matīss Babris.

Turnīra tabula:

Vieta Komanda S U N Z P 1 Albatroz SC / FS Jelgava 3 3 0 0 9 2 FK Salaspils 3 3 0 0 9 3 AFA Olaine 3 2 0 1 6 4 Preiļu BJSS 3 2 0 1 6 5 FK Karosta 3 2 0 1 6 6 FK Priekuļi 3 1 2 0 5 7 FK Staiceles Bebri 3 1 1 1 4 8 Mārupes SC 3 1 0 2 3 9 FK Limbaži 3 1 0 2 3 10 FK Aliance 3 0 1 2 1 11 SK Krimulda 3 0 0 3 0 12 Balvi 3 0 0 3 0



Foto: Ruslans Antropovs