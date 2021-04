Pret Covid-19 agrāk vakcinēs olimpiešus un hokejistus

Valdība šodien nolēma pret Covid-19 agrāk vakcinēt 215 Tokijas Olimpisko un Paralimpisko spēļu dalībniekus, kandidātus un apkalpojošos darbiniekus, pārceļot viņus no piektās uz ceturto vakcinējamo personu grupu.

Tāpat augstākā vakcinējamo grupā - no piektās uz ceturto - pārcelti Latvijas vīriešu izlases hokejisti un apkalpojošie darbinieki - kopumā 60 personas.

Līdz ar Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) pieņemto lēmumu par visa 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanu Rīgā, valdībā lēma steidzami vakcinēt arī čempionāta organizēšanā iesaistītos kritiski svarīgos darbiniekus - kopskaitā 35 personas.

Tāpat ceturtajā grupā iekļauti arī Olimpiādei akreditētie Latvijas masu informācijas līdzekļu darbinieki - kopā 30 personas, kas klātienē atspoguļos Tokijas olimpisko spēļu norisi.

Tokijas Olimpiskās spēlēs norisināsies no 23.jūlija līdz 8.augustam, savukārt Tokijas Paralimpiskās spēles - no 24.augusta līdz 5.septembrim. Ņemot vērā, ka Latvijai ar pieejamām vakcīnām imunitātes iegūšanai ir nepieciešama divu vakcīnu saņemšana un intervāls starp vakcīnām ir deviņas līdz 12 nedēļas, kā arī to, ka otrā vakcīna sportistiem ir jāsaņem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms došanās uz Tokiju, olimpiešu un paralimpiešu vakcinācija ir jāuzsāk vēlākais aprīļa vidū. Rezultātā, ja netiek mainīta vakcinējamo personu prioritārā grupa, minētos termiņus ievērot nav iespējams.

Tāpat IZM uzstāj, ka Latvijas vīriešu hokeja izlases vakcinācija jāsāk līdz 2021.gada pasaules čempionāta sākumam - 21.maijam, kā arī jānodrošina, ka viss izlases sastāvs tiek vakcinēts līdz Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīram 2021.gada rudenī.

Foto: no arhīva