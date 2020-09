Regbija pusgadsimts ar Mītavas kausiem (FOTO)

Šogad regbijs Jelgavā svin 50 gadu jubileju, tāpēc Zemgales Olimpiskā centra Jāņa Lūša stadionā aizvadītajā sestdienā tikās ne tikai jaunie sportisti, kas sacentās par kluba “Mītava” kausiem U13 un U15 vecuma grupās, bet arī veterāni. Jubilejai par godu varēja skatīt arī īpašu izstādi ar fotomirkļiem no regbija pusgadsimta vēstures Jelgavā. Turnīrs “Mītava cup”, kas veltīts kluba pirmajam trenerim Igoram Umeckim, Jelgavā notika astoto reizi.

“Igors Umeckis bija regbija kluba “Mītava” dibinātājs 2011. gada martā, diemžēl tā paša gada septembrī viņš aizgāja mūžībā, un vadību pārņēma Igora dzīvesbiedre Aija Lejniece,” atceras tagadējais kluba galvenais treneris Roberts Bondarenko, kas toreiz bija spēlētājs. “Nākamgad klubam būs desmit gadu jubileja. Vēlamies vairāk piesaistīt jauniešus, šobrīd mums ir ap 60 aktīvo bērnu, bet ar to ir par maz. Lielākais un grandiozākais plāns, protams ir lielā komanda. Ceram uz sadarbību ar LLU studentiem. Pats arī cenšos maksimāli attīstīties un mācīties, lai iegūtu atbilstošu sertifikātu jaunu treneru skološanai. Latvijas regbija sabiedrībā asa problēma ir tiesneši, tāpēc domājam arī par to. Svarīga ir veterānu kustība, un priecājos, ka šogad uz pasākumu ieradušies 46 no sešiem desmitiem apzināto.”

“Šajā laikā organizēt starptautisku sporta turnīru, kā tas bija iepriekšējās Mītavas kausa izcīņās, ir milzīgs izaicinājums,” uzsver regbija kluba “Mītava” menedžere Kristīne Bulkovska. “Saprotams, ka daudzas komandas no Krievijas, Lietuvas un citām valstīm, nevarēja ierasties, bet arī Latvijas dalībniekiem bija jāievēro īpaši organizatoriskie nosacījumi.”

“Viss iedomātais un cerētais izpildīts, šodien mums izdevās kolosāli svētki,” atzina treneris R.Bondarenko, izsakot pateicību visām komandām, kas ieradās šajā neparastajā laikā, kā arī Jelgavas domei un Sporta servisa centram par turnīra un komandas atbalstīšanu. ”Ļoti ceru, ka nākamgad spēlēsim daudz kuplākā skaitā.”

U13 grupā, nezaudējot nevienu spēli, Mītavas kausu izcīnīja “Ežu” vienība. Otrajā vietā ierindojās SK “Ovāls/RRK”, trešajā RFC “Livonia”, ceturtajā – “Imanta/Piekūni/Lauvas”, bet piektajā – RK “Mītava”. Labākā spēlētāja gods tika “Ežu” regbistam Tomam Bobrovskim. Toties U15 vecuma grupā viss notika RK “Mītava” zīmē, jelgavnieku pirmā komanda veiksmīgi uzvarēja visas grupas spēles un finālā vēl reiz lika trūkties RFC “Livonia” komandai. Sudrabs – RFC “Livonia”, bronza jelgavnieku “Mītava 2” komandai. Godpilnajā ceturtajā vietā “Mitava Girls”, apliecinot, ka ar šo sporta veidu sekmīgi var nodarboties ne tikai puiši, bet arī meitenes.

“Liela problēma, ar ko nākas saskarties, ir vecāku neziņa par mūsu sporta veidu, uzskatot, ka tas ir ļoti brutāls un traumatisks,” skaidro R.Bondarenko. “Patiesībā pēc atzītiem pētījumiem regbijs agresivitātes ziņā atpaliek no futbola, hokeja un pat golfa. Bez tam cenšamies parādīt, ka regbija klubs “Mītava” nav tikai regbijs, ejam kopīgos pārgājienos, rīkojam nometnes, braucam ar velosipēdiem, propagandējot aktīvu dzīvesveidu. Būtībā caur regbiju audzinām atbildību pret sevi, savu komandu, savu pilsētu un savu valsti.”

Foto: Ruslans Antropovs