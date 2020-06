Otrajā puslaikā nespējot lauzt spēles gaitu un piedzīvojot zaudējumu ar rezultātu – 0:3 (0:1; 0:2), šodien Zemgales Olimpiskā centra stadionā FK “Jelgava” piekāpās Optibet Virslīgas čempioniem “Riga FC”.



Pirmajā puslaikā bez īpašiem pārsteigumiem bumbas kontrole piederēja “Riga FC” spēlētājiem un tieši viņi pārsvarā uzbruka. FK “Jelgava” centās organizēti spēlēt aizsardzībā un līdz ar to daudz pārkāpa noteikumus. Viesi pārsvarā koncentrējās uz standartu izspēlēm, kas nesa viņiem pozitīvu rezultātu spēles 20 minūtē. Pēc stūra sitiena izpildīšanas, bumba nonāca soda laukuma vidū, kur viesu pussargs Vladislavs Fjodorovs ar vairākiem rikošetiem iedabūja to vārtos – 0:1.

FK “Jelgava” spēlētājiem pirmajā puslaikā arī bija iespējas gūt vārtus, bet viņi tās neizmantoja. 13 minūtē pussargs Jevgeņijs Kazačoks ar bumbu izrāvās caur pretinieka aizsardzības mūri, bet soda laukumā neizlēma sist uz vārtiem, bet mēģināja atdot piespēli neesošam blakus partnerim, rezultātā zaudējot iespēju gūt vārtus. 27 minūtē ukraiņu pussargs Artems Radčenko caur labo malu bīstami pietuvojies vārtiem, bet viņa neveiksmīgo sitienu bez grūtībām tvēra “Riga FC” vārtsargs Roberts Ozols.

Pārtraukumā FK “Jelgava” galvenais treneris Oļegs Kubarevs veica divas maiņas. Aizsargu Volodimiru Kiričuku (guva traumu puslaika sākumā) nomainīja Daniels Balodis. Bet pussargu Dāvi Indrānu nomainīja Andris Krušatins, kurš pievienojās komandai pēdējā brīdī. Svaigie spēlētāji nekavējoties izmainīja spēles gaitu, spējot veidot bīstamus uzbrukumus uz “Riga FC” vārtiem. 63 minūtē Krušatins izdarīja sitienu uz vārtiem, bet bumba trāpīja augšējā vārtu pārliktnī, kaut likās, ka tā nonāks vārtos un mainīs spēles gaitu.

Redzot, ka laukuma saimnieki pārņem spēles vadību, rīdzinieku galvenais treneris 67 minūtē veica divas nomaiņas, kas pēc trim minūtēm noslēdzās ar ātru pretuzbrukumu un vārtu guvumu, kuru realizēja Armands Pētersons, panākot rezultātu 0:2 viesu labā. FK “Jelgava” veica vēl divas nomaiņas, kuras gan nedeva nepieciešamu rezultātu. Laukuma saimnieki nesekmīgi uzbruka, bet rīdzinieki atbildēja ar ātriem pretuzbrukumiem. Jau pēc pamatlaika beigām FK “Jelgava” spēlētāji divas reizes sita uz vārtiem, bet bumbu bloķēja viesu aizsargi. Papildlaika izskaņā pussargs Rožers (Roger Junio Rodrigues Figueira) apspēlēja jelgavnieku vārtsargu Vladislavu Kurakinu un panāca spēles rezultātu 0:3.

“Riga FC” galvenais treneris Oļegs Konanovs pēcspēles intervija atzīmēja, ka komanda ir priecīga uzvarēt šajā sarežģītā spēlē. Viņš atzīmēja, ka otrajā puslaikā viss varēja mainīties, ja Andris Kurtišs būtu trāpījis vārtos. Viņa komanda kopumā spēlēja spēcīgāk un otrajā puslaikā labi nostrādāja spēlētāju maiņas. “Mēs zinājām, ka “Jelgava” organizēti spēlēs aizsardzībā, tāpēc mums bija organizēti jāspēlē uzbrukumā,” atzīmēja “Riga FC” galvenais treneris. Konanovs uzteica arī Zemgales Olimpiskā centra laukumu, kurš bija labi sagatavots un viņiem par to nav nekādu pretenziju. Atgādināsim, ka iepriekšējā spēlē jelgavnieku treneris aizrādīja, ka zāle bija pārāk gara un laukums bija sauss.

FK “Jelgava” galvenais treneris Oļegs Kubarevs skaidroja, ka zaudējums spēlē bija likumsakarīgs. Komandas izpildījums bija neapmierinošs, ka arī rezervistu soliņš nav pietiekami garš. “Pretinieku vārtu pārliktnis nospēlēja pret mums,” piezīmēja jelgavnieku galvenais treneris. Viņš piebilda: “Tādas kļūdas, kuras tika pieļautas, spēlētāji nedrīkst pieļaut. Visi vārti tika iesisti no vienas un tās paša pozīcijas, kas nozīmē, ka mums šajā vietā nav atbilstoša spēlētāja.” Kubarevs uzteicis pussarga Andra Krušatina sniegumu spēlē, neskatoties uz to, kāds bija viņa ceļš līdz iekļūšanai sastāva. “Viņš ir ļoti motivēts futbolists un mūsu komandā tādi ir vajadzīgi.” Atbildot uz jautājumu par to, kāpēc uz laukuma nebija redzami divi Ukrainas leģionāri, Kubarevs skaidroja, ka vienai trešdaļai spēlētāju ir jau traumas vai arī viņiem nepieciešama atpūta. Jurijs Golubka treniņā guvis nepatīkamu savainojumu un viņa atlabšanai būs nepieciešams nenoteikts laiks, kurš noteikti nebūs mazāks par divām dienām. Jurijs Zaharkivs, ka arī Marks Kurtišs atpūšas, jo tiem ir vieglākas traumas, bet nepieciešama atpūta, lai tie pēc iespējas ātrāk atlabtu.

Ņemot vērā Latvijas futbola federācijas jaunāko lēmumu, šī bija pēdējā spēle, kuru FK “Jelgava” aizvadīja bez skatītājiem un ar 1. jūliju futbola mīļotāji varēs atgriezties tribīnēs. Nākamo spēli FK “Jelgava” aizvadīs sestdien 4. jūnijā Rīgā, kur tiksies ar “RFS” futbolistiem, kuri pagaidām nav piedzīvojuši nevienu zaudējumu.

Komandu sastāvi:

FK “Jelgava”: Kurakins, Šlampe, Kiričuks (Balodis 46'), Semjonovs. Minkevičs (Siņeļņikovs 70'), Radčeko , Kozlovs, Kazačoks, Indrāns (Krušatins 46'), Hvoiņickis (Olabandžo 84'), Ivanovs (Bazils 70').

“Riga FC”: Ozols, Fjodorovs, Černomordijs, Prenga, Rugins (Kurakins 83'), Paničs, Džurišičs (Šarpars 83'), Brizola, Hora (Pētersons 67'), Nkololo (Rožers 67'), Debelko (Kulē 74').





Turnīra tabula

Vieta Komanda Spēles Uzvaras Neizšķirta Zaudējumi Vārti Punkti 1. RFS 4 4 0 0 14:3 12 2. Riga 4 3 0 1 8:2 9 3. Ventspils 4 2 1 1 8:4 7 4. Daugavpils 4 2 0 2 10:5 6 5. Liepāja 4 2 0 2 7:7 6 6. Jelgava 4 2 0 2 3:5 6 7. Spartaks 4 2 0 2 6:9 6 8. Valmiera 4 1 1 2 4:8 4 9. Metta 4 1 0 3 4:9 3 10. Tukums 2000 4 0 0 4 1:13 0

Foto: Ruslans Antropovs