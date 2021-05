Rīko 24 stundu nūjošanu pa Jelgavu

Jau vairākus gadus maijā arī Latvijā tiek atzīmēta Pasaules nūjošanas diena. Šogad tā notiks 15. un 16. maijā, un Jelgavā ieplānota vēl nebijusi aktivitāte – 24 stundu nūjošana. Proti, dalībnieki pa grupām konkrētā laikā četrās stundās nūjos 14 kilometrus pa pilsētu. Sākums – 15. maijā pulksten 8, bet pēdējā grupa trasē izies 16. maijā pulksten 4. Ņemot vērā ierobežojumus, lai piedalītos aktivitātē, obligāti iepriekš jāpiesakās, izvēloties konkrētu laiku, kurā dalībnieks vēlas startēt – dienas vai nakts stundās, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pasaules nūjošanas dienas 24 stundu nūjošanu Jelgavā organizē nūjošanas trenere Zane Grava. "Latvijas Tautas sporta federācija par godu Pasaules nūjošanas dienai rīko virtuālo nūjošanas/staigāšanas stafeti 36 stundu garumā, kas ilgs no 15. maija pulksten 7 līdz 16. maija pulksten 19, taču Jelgavā rīkosim savu 24 stundu nūjošanas maratonu," stāsta Z.Grava.

Dalībnieki sadalīti sešās grupās, un katra no tām nūjos četras stundas, mērojot 14 kilometrus garu trasi. Pasākuma maršruts veidots kā bezgalības simbols, un tā vidū ir starts un finišs, kas atrodas pie "Silvas" tējas namiņa Pasta salā. No turienes nūjotāji dosies pa vienu no noteiktajiem maršrutiem – viens no tiem izveidots pilsētas centra daļā, otrs – Pārlielupē. Pirmā grupa nūjot sāks 15. maijā pulksten 8, otrā – pulksten 12, trešā – pulksten 16, ceturtā – pulksten 20, piektā – pusnaktī, bet sestā, pēdējā, – 16. maijā pulksten 4. ""Silvas" tējas namiņš ir vieta, kur agrāk sākās nūjošanas nodarbības, arī daudzi pārgājieni jau vairāk nekā piecu gadu garumā sākušies tieši tur, tāpēc starta un finiša vieta ir simboliska," norāda Z.Grava.

Lai pievienotos kādai grupai, obligāti jāsazinās ar Z.Gravu pa tālruni 29733112. Aktivitāte notiks, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. Instruktore piebilst, ka uz nūjošanas laiku ir iespēja arī iznomāt nūjas.

