Seņkāna kvartets – otrie, Krūmiņš ar partneriem paliek ceturtdaļfinālā

Krievijas pilsētā Sanktpēterburgā 11. un 12.martā tika aizvadīts “Eiropas Vienotās līgas” 4. posms, kurā piedalījās Latvijas abi labākie 3x3 basketbola kvarteti. “Ventspils Ghetto” komanda ar BK “Jelgava/LLU” spēlētāju Armandu Seņkānu sastāvā izcīnīja 2.vietu. Ne tik veiksmīgs turnīrs izdevās otram latviešu kvartetam.

“Ventspils Ghetto”, kuras sastāvā spēlēja A.Seņkāns, Mārtiņš Rozenbergs, Mārtiņš Šteinbergs un Roberts Pāže grupu turnīrā ar 12:21 piekāpās Polijas “Energa 3x3 Gdansk”, bet ar 21:20 sīvā cīņā apspēlēja “Red Face” no Krievijas un kvalificējās ceturtdaļfinālam, kur nācās krustot šķēpus ar otru Latvijas kvartetu - “Riga Ghetto”(Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis, Agnis Čavars un Nauris Miezis). “Riga Ghetto” tikmēr savā grupā bija izcīnījuši uzvaras pār “Team NL” no Holandes ar 21:20 un pār “COP Rosenergoatom” no Krievijas ar 22:14.

Ceturtdaļfinālā “Ventspils Ghetto” basketbolisti pieveica teorētiski Latvijas spēcīgāko kvartetu “Riga Ghetto” ar 21:19 un iekļuva sacensību pusfinālā, kur mūsu vīriem pretim stājās Krievijas “Inanomo”, kas, savukārt tika pieveikti ar 18:17. Finālā “Ventspils Ghetto” atkārtoti tikās ar Polijas komandu, kurai tika zaudēts grupu turnīrā, un arī finālā poļi bija pārāk ciets rieksts un piedzīvots zaudējums ar 12:19.

“Eiropas Vienotās līgas” visi sacensību posmi notiek Sankpēterburgas lielākajos iepirkšanās centros. 2020.gadā paredzēti pieci posmi. Kopvērtējuma uzvarētāji savā īpašumā iegūs ceļazīmi uz FIBA “Masters” 3x3 sērijas turnīru, bet otrās vietas ieguvēji uz “Challenger” 3x3 līmeņa turnīru. Kopējais naudas balvu fonds sastāda 32 tūkstošus un piecus simtus eiro.

