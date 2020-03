Slidotava Jelgavas Pasta salā sezonu noslēgs 8. martā

Ņemot vērā laikapstākļu prognozes, publiskā slidotava Jelgavā, Pasta salā būs atvērta līdz svētdienai, 8. martam, informē Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC). Savukārt darbu vasaras režīmā, uzņemot skrituļotājus, slidotava atsāks maijā, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Gaisa temperatūra ne tikai dienā, bet arī nakts stundās šobrīd ir par augstu, tāpēc ir grūti nodrošināt kvalitatīvu ledu. Izpētot turpmāko nedēļu laika prognozi, nolēmām, ka šī slidotavai būs pēdējā darba nedēļa šajā ziemas sezonā. Taču varam būt gandarīti, ka pat tik siltā ziemā jelgavniekiem nodrošinājām iespēju baudīt ziemas priekus slidojot, un cilvēki to arī labprāt izmantoja. Visaktīvāk slidotava tika izmantota skolēnu ziemas brīvlaikā un brīvdienās. Slidot nāk visa ģimene – bērni, jaunieši, vecāki un arī vecvecāki," atzīst ZOC valdes loceklis Armands Ozollapa, norādot, ka slidotavas uzturēšanas izmaksas šosezon gan ir daudzkārt lielākas nekā iepriekš. "Parasti ziemā jau pie mīnus diviem trim grādiem ledus saldēšanas ģeneratori automātiski izslēdzās, līdz ar to elektrība netika tērēta, taču šajā ziemā tie strādāja praktiski nepārtraukti. Tas, protams, ietekmēja elektroenerģijas patēriņu un attiecīgi arī izmaksas. Bet februārī vienu dienu, kad laukā bija plus 12 grādi, bijām spiesti visus slidojumus atcelt, jo saldēšanas iekārtas vairs nespēja sasaldēt ledu," stāsta A.Ozollapa. Vērtējot sezonu kopumā, viņš atzīst, ka tā ir izdevusies, ko apliecina arī apmeklējumu skaits – no 16. novembra līdz 1. martam slidotava apmeklēta 5900 reizes.

Pasta salas slidotavā no otrdienas līdz ceturtdienai, no 3. līdz 5. martam, publiskā slidošana notiek pulksten 15.30, 17 un 18.30, bet pulksten 20 – slidošana ar hokeja nūjām, piektdien, 6. martā publiskā slidošana notiek pulksten 18.30, savukārt slidošana ar hokeja nūjām – pulksten 20. Bet brīvdienās – 7. un 8. martā – publiskā slidošana notiek pulksten 12.30, 14, 15.30, 17 un 18.30, bet ar nūjām – pulksten 20. Slidojuma ilgums – viena stunda.

Sīkāku informāciju par slidotavas darba laiku un noslodzi var iegūt ZOC mājaslapas www.zoc.lv sadaļā "Slidotava". Papildu informāciju par slidojumiem iespējams uzzināt arī pa tālruni 20367677.

A.Ozollapa norāda, ka pēc ziemas sezonas beigām slidotavā tiks veikti tehniskie darbi, tostarp dabīgā veidā izkausēts ledus, un tas varētu aizņemt vismaz trīs nedēļas, lai slidotavu varētu sagatavot vasaras periodam. Plānots, ka skrituļotājus tā šogad varētu uzņemt maijā.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība