Sporta klubiem nav skaidras informācijas par darba atsākšanu iekštelpās

Sporta klubiem aizvien nav pilnības skaidrības par to, tieši kad un pie kādiem nosacījumiem tie varēs atsākt darbu iekštelpās, atzina Latvijas Veselības un Fitnesa asociācijas valdes loceklis Gints Kuzņecovs.

"Mums pašiem ir apjukums [par darba atsākšanu]. Pēc visām sēdēm mums nav skaidras atbildes," sacīja Kuzņecovs.

Viņš pauda cerību, ka pēc šonedēļ gaidāmajam Operatīvās vadības grupas sēdēm beidzot tiks ieviesta lielāka skaidrība. "Jo uz šo brīdi atbilde ir pārprotama un neskaidra. Komunikācija mums ar Veselības ministriju bijusi ar pārrāvumiem," teica asociācijas valdes loceklis.

Pēc viņa teiktā, sporta klubu epidemioloģiskās drošības protokols darba atsākšanai ir saskaņots ar atbildīgajām iestādēm, un tas esot apstiprināts arī Ekonomikas ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupās, bet skaidras atbildes neesot tieši no Veselības ministrijas.

"Pašreiz mēs jūtamies tādā pabērna lomā - tirdzniecības centri vaļā, visa Eiropa vaļā, visiem ir zināmi datumi, bet tikai mums pa īstam tā datuma nav," pauda Kuzņecovs.

No viņa teiktā izriet, ka sporta klubiem nav pilnībā skaidrs, vai darba atsākšana patiešām būs iespējama no 15.jūnija, ielaižot tikai pret Covid-19 vakcinētos. Ja tā tas būšot, tad sporta klubi, pēc Kuzņecova teiktā, to nevarēšot realizēt un, visticamāk, sākšoties bankrotu vilnis.

Jautāts par iemesliem, kādēļ sporta klubiem nebūs iespējams realizēt prasību par tikai vakcinēto personu apkalpošanu, Kuzņecovs sacīja, ka asociācijas biedri ir atzinuši, ka tādējādi potenciālais klientu skaits būs tālu no pietiekamā, lai varētu nosegt nepieciešamās finansiālās saistības.

Vienlaikus liela daļa sporta klubu darbinieki paši esot vakcinējušies vai izteikuši gatavību to darīt, tomēr ne visiem līdz 15.jūnijam būs paspējuši to izdarīt. Tāpat Kuzņecovs uzsvēra, ka sporta klubiem nav tiesību piespiest vakcinēties tos, kuri to kādu iemeslu dēļ izvēlējušies nedarīt.

Valdība 27.maijā Ministru kabineta noteikumos paplašināja kritēriju sporta centriem atbalsta saņemšanai, nosakot, ka konkrētā sporta centra kopējais apgrozījuma kritums ir vismaz 60% vienā no vairākiem kritērijiem. Kuzņecovs atzīmēja, ka sporta klubi ir pieteikušies atbalstam, tomēr tas vēl nav izmaksāts.

To apliecināja arī Latvijas Investīciju attīstības aģentūrā. Tajā informēja, ka no sporta centriem līdz 31.maijam saņemti 63 iesniegumi, par kopējo pieprasīto atbalsta sumu 5,902 miljonu eiro apmērā.

Vienlaikus pašreiz visi iesniegumi ir vērtēšanas stadijā un neviens lēmums par atbalsta izmaksu vēl nav pieņemts.

Valdība 27.maijā nolēma, ka cilvēki, kuri būs vakcinējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši, no 15.jūnija varēs apmeklēt sporta klubus, tostarp arī baseinus, gan trenējoties individuāli, gan apmeklējot grupu nodarbības.

