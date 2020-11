Svētkos “Zemgale/LLU” mājās tiksies ar “Mogo/LSPA”

Hokeja komanda “Zemgale/LLU” savās mājās, Jelgavas ledus hallē, 18. novembrī otro reizi "Optibet" hokeja līgas regulārā čempionātā tiksies ar viesiem no Rīgas – “Mogo/LSPA”, kuri ieņemt trešo vietu turnīra tabulā.

Rīdzinieku komanda bija vienīgā, kurai HK “Zemgale/LLU” piekāpās čempionāta pirmajā aplī ar rezultātu 3:4 (0:1; 1:2; 2:1) un cer revanšēties par zaudētiem punktiem, neskatoties uz savu iepriekšējo zaudējumu Daugavpils “Dinaburgai”.

Jelgavnieku uzdevums nebūs no vieglākajiem, jo kamēr komandai bija pusotra mēneša garš spēļu pārtraukums, “Mogo/LSPA” papildinājuši savas rindas ar vairākiem spēlētājiem. Aizsardzības līniju pastiprināja Kristaps Baževičs ar iesauku “Bazuka”, kurš pagājušā sezonā spēlēja Krievijas augstākās līgas (VHL) komandā “KRS-BSU Beijing” (Ķīna) un ir pazīstams ar to, ka 2015. gada vasarā gatavojās sezonai “Zemgale/LLU” sastāvā un kopā ar to paspēja aizvadīt divas spēles pārbaudes spēles. 26 gadus vecajam aizsargam ir spēles pieredze Zviedrijā, Kanādā, ASV, Somijā, Slovēnijā, Francijā un Krievijā.

Rīdzinieku rindas papildināja vēl viens jelgavniekiem labi pazīstams uzbrucējs – Lauris Rancevs, kurš šo sezonu aizsāka Polijas čempionātā, bet nolēmis atgriezties atpakaļ uz dzimteni. Laurim lielāka pieredze spēlējot Latvijā, bet ir arī pieredze no Zviedrijas un Slovākijas. 2017./18. gada sezonā “Zemgale/LLU” rindās aizvadīja 40 spēles (ieskaitot izslēgšanas spēļu kārtu), kurā guva 11 vārtus un izdarīja 11 rezultatīvās piespēles. Ļoti ātrs uzbrucējs, un jau savā pirmajā spēlē “Mogo/LSPA” sastāvā guva arī pirmos vārtus.

HS “Rīga” uz laiku, kamēr komanda nespēlē čempionātā, "aizdeva"" “Mogo/LSPA” savu vērtīgo vārtsargu Artūru Šilovu, kurš šomēnes kopā ar Latvijas nacionālo izlasi pārbaudes turnīrā Krēfeldē izcīnīja “Vācijas kausu un guva pozitīvas atsauksmes par savu sniegumu no hokeja ekspertiem.

Pagājušā sezonā abas komandas regulārajā čempionātā tikās piecas reizes, un tajās divas uzvaras izcīnīja “Zemgale/LLU” hokejisti. Vai šosezon jelgavnieki spēs mainīt uzvaru attiecību par labu sev, varēs 18. novembrī pulksten 15:30 vērot “Sportacentrs.com” TV kanālā un mājaslapā, jo sacensības norit bez skatītāju klātbūtnes.

Foto: Ruslans Antropovs