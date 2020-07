Trešdienās Jelgavā notiks bezmaksas gaisa jogas nodarbības bērniem un jauniešiem

Šonedēļ atsāksies veselības veicināšanas programmas bezmaksas gaisa jogas nodarbības bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem. Tās notiks trešdienās līdz 5. augustam, un dalībniekiem obligāti iepriekš jāpiesakās. Pirmā nodarbība paredzēta jau šodien, 1. Jūlijā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Nodarbībām var pieteikties trīs vecuma grupās: 13–15 gadi (šai grupai nodarbība notiks no pulksten 14.30 līdz 15.30), 10–12 gadi (no pulksten 16 līdz 17) un 7–9 gadi (no pulksten 17.30 līdz 18.30).

Dalībnieku skaits nodarbībās ir ierobežots, tāpēc iepriekš obligāti jāpiesakās. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu vietnē benefit.cukurfabrika.lv/pieraksts/ vai zvanot pa tālruni 27795685.

Gaisa jogas nodarbības bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Tās notiks deju centrā "Cukurfabrika" Cukura ielā 22.

Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas Eiropas Savienības projekta "Veselības veicināšana Jelgavā" ietvaros.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs