Vārtsargu skola būs, bet vēlāk (VIDEO)

HK “Zemgale/LLU” un Jelgavas Ledus sporta skolas treneris Rihards Cimermanis stāstā par pagājušā gadā izveidoto “Vārtsargu skolu” un par to, kādi ir viņa plāni tās attīstībai pēc ierobežojumu atcelšanas.

- Pagājušā gada vasarā tev izdevās izveidot nometni, kurai devi nosaukumu “HK Zemgale vārtsargu skola”. Kā tev radās ideja pār tās radīšanu?

Par vārtsargu treneri es jau strādāju 5 gadus, bet tieši Jelgavas Ledus sporta skolā (JLSS) 3 gadus un pārsvarā trenēju savus vietējos jelgavniekus. Pēdējo gadu laikā ir uzradušies arī citi gribētāji no citām pilsētām. Lai to visu oficiāli varētu darīt, es izdomāju izveidot kaut ko jaunu – “HK “Zemgale” vārtsargu skolu”, kurā var piedalīties vārtsargi arī no citām pilsētām. Prieks, ka mums tas ir izdevies. Paldies arī hokeja klubam “Zemgale”, kurš atbalstīja šo ideju. Tagad tie mērķi ir lieli. Plānojam rīkot gadā četras tādas nometnes, nevis vienu, kā pagājušā gadā.

- Ko vārtsargs var iegūt šajā skolā?

Pirmkārt, skolā visi treneri ir kvalificēti. Visiem ir vismaz B kategorija. Pagājušā nometnē piedalījās Juris Klodāns, kuram ir A kategorija. Treneri visi ir zinoši un kvalificēti. Mums visiem ir viena doma par to, kā jāizskatās mūsdienu vārtsargam. Tas ir ļoti būtiski, lai neveidotos situācija ka viens treneris māca vienu, bet nākošais pavisam kaut ko citu.

Otrkārt, mēs izmantojam video analīzi. Mēs katru dienu filmējam vārtsargus un pēc tam viņiem to rādām sapulcē. Ja ir kaut kas svarīgs, mēs uzreiz uz planšetes to varam parādīt vai arī ģērbtuvē. Mēs spēku un ātrumu vasarā īpaši netrenēsim, bet gan vairāk koncentrēsimies uz tehniskiem elementiem, kas palīdzēs vārtsargam pozīcijas izvēlē un citos elementos.

Treškārt, mēs skolai piesaistījām JLSS daiļslidošanas treneri, kurš strādā ar vārtsargu slidošanas tehniku. Jāatzīmē, ka šis nometnes elements izsauca lielāko atsaucību sportistu vidū.

- Vai šobrīd, ierobežojumu laikā, tu kontaktējies ar vārtsargu skolas dalībniekiem?

Mums bija plānota vārtsargu nometne rudenī. Viss jau bija praktiski sarunāts un gribētāji bija pieteikušies, bet beigās tas viss nojuka. Šajā laikā diemžēl neko nevar uztaisīt. Nekādi treniņi uz ledus mums nenotiek.

Vēl pirmajā ārkārtējā situācijā es uztaisīju video ar 25 vingrinājumiem, kurus vārtsargi varētu darīt mājās un to izsūtīju dalībniekiem. Ja viņiem ir interese par to, ko varētu darīt mājās, viņi droši var man zvanīt un es bez maksas viņiem to varu pastāstīt.

Bet pagaidām šis darbs ir uz pauzes, bet cerams, ka pavasarī varēsim atsākt darbu ar kādu nometni vai specializētiem treniņiem.

- Vai ir kāds no pazīstamiem vārtsargiem, kuru plāno uzaicināt uz nākamo nometni?

Jāskatās pēc situācijas. Vasarā tas ir daudz vieglāk, kad visiem ir pauze profesionālajā hokejā. Pavasarī būs jāskatās pēc situācijas, vai kāds brīvs vārtsargs būs pieejams.

Gribas atzīmēt, ka mēs vienmēr cenšamies piesaistīt viesus. Vasaras nometnē piedalījās Kristers Gudļevskis, kā arī vairāki Latvijas nacionālās izlases hokejisti, kuri meta pa vārtiem – Miks Indrašis, Lauris Dārziņš un citi. Uz nākamo nometni mēs centīsimies pieaicināt visus, ko varēsim.

- Kas varēs pieteikties dalībai nākamā vārtsargu skolā?

Principā dalībai var pieteikties jebkurš. Jebkurā vecumā. Pēc tam mēs skatāmies, kādi vecumi ir pieteikušies un dalām viņus grupās. Bet principā, sākot ar septiņus gadus vecu puiku līdz amatieru hokeja vārtsargam. Mums ir viens interesants piemērs, cilvēks jau gados, bet tikko sācis spēlēt hokeju, un arī tādus mēs pieņemam.

- Uzskata, ka Latvijai ir ļoti paveicies ar vārtsargiem. It kā maza valsts, bet ļoti daudz slavenu vārtsargu. Vai tā ir taisnība vai vienkārši patīkams mīts?

Es teiktu, ka jā. Tā ir taisnība. Bija laiki, kad mums bija Artūrs Irbe, Sergejs Naumovs un Edgars Masaļskis. Bija trīs stabili vārtsargi, kas vienmēr bija izlasēs un tad daudzi bažījas, kurš tad būs pēc viņiem, jo it kā neviena nebija. Bet ja mēs skatāmies pēdējos piecus gadus, tad mēs uz divu rokas pirkstiem varam saskaitīt cik mums ir vārtsargu. Augstajā līmenī spēlē Ziemeļamerikā, Šveicē, KHL. Pavisam noteikti mums ir vārtsargi augstā līmenī, gandrīz tik pat, cik spēlētāji.

- Ja mums ir labi vārtsargi, vai tas ir Latvijas hokeja panākums vai arī kāds īpašs latviešu raksturs?

Tādu vienu likumsakarību visiem nevar atrast. Katrs ir gājis savu ceļu. Es personīgi pazīstu visus, kas spēlē augstā līmenī, un katrs ir izgājis savu ceļu. Kāds te pat Latvijā, kāds Amerikā, kāds agri aizbrauca uz Šveici.

Varbūt tas arī ir raksturs, neatlaidība. Nezinu kāpēc, bet daudzi vārtsargi pēc horoskopa ir Auni (smaida). Ja paskatīsities, tad daudzi Latvijas izlases vārtsargi pēc horoskopa ir auni. Es pat citreiz smejoties saku: “Ja ir Auns, tad būs labs vārtsargs.” Vārtsargam, pirmkārt, ir jābūt ar stipriem nerviem, neatlaidīgam, un viņš noteikti nedrīkst baidīties uzņemties atbildību.

Bet tādu vienu likumsakarību visiem tomēr nevar atrast.

- Ko varētu ieteikt darīt vārtsargiem, kad nav pieejami ledus treniņi? Kam pievērst uzmanību?

Noteikti turpināt attīstīt reakciju, koordināciju, lokanību. Šīs trīs lietas, fiziskās īpašības, diezgan ātri var pazaudēt. Principā, nedēļas laikā. Es pats to zinu, izejot karantīnu, ir ļoti grūti atsākt, jo tas ātri pazūd. Kājas kļūst aizvien stīvākas, reakcija zūd, koordinācija zūd un šīs trīs lietas ir ļoti viegli mājas apstākļos turpināt attīstīt un viegli pie tām strādāt. Reakcija, koordinācija, darbs ar bumbiņām, visāda veida balansa vingrinājumi un lokanību arī. Nosēdies špagatā, skaties filmu un viss būs kārtībā. Tieši šīs trīs lietas, kas ir vārtsargam svarīgas.





Intervijas video ieraksts