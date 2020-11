Veselības veicināšanas vingrošanas nodarbības Jelgavā notiek tikai tiešsaistē, nūjošana – atcelta

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, veselības veicināšanas programmas vingrošanas nodarbības no šīs nedēļas notiks tikai tiešsaistē, bet nūjošanas nodarbības ir atceltas, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Veselības veicināšanas projekta koordinatore Jelgavā Agita Dilāne informē, ka dažādas intensitātes vingrošanas nodarbības no šīs nedēļas notiks tikai tiešsaistē. Saite uz katru no treniņiem tiks publicēta Veselības veicināšanas projekta "Facebook" lapā.

Pirmdienās un trešdienās no pulksten 19 līdz 20 notiek treniņš "Kardio/Spēks", otrdienās un ceturtdienās no pulksten 19 līdz 20 – "Vesela mugura", trešdienās no pulksten 14 līdz 15 – "Māmiņām ar mazuļiem", sestdienās no pulksten 10 līdz 11 – "Brīvdienu starteris". Visas nodarbības ir bez maksas.

Nūjošanas nodarbības, kas ierasti notika trešdienās pulksten 18 no Jelgavas pamatskolas "Valdeka"-attīstības centra, šobrīd ir atceltas.

"Aicinām visus iedzīvotājus, kuri veselības veicināšanas projekta gaitā saņēmuši bezmaksas peldbaseina abonementu, to izmantot līdz decembra beigām. Šobrīd individuālie peldbaseina apmeklējumi ir atļauti, taču apmeklētāji aicināti iepazīties ar noteikumiem, kas jāievēro, dodoties uz Jelgavas 6. vidusskolas vai LLU sporta centra peldbaseinu," tā A.Dilāne. Jelgavas 6. vidusskolas peldbaseina apmeklējuma nosacījumi pieejami ŠEIT.

Tiešsaistē tiks organizētas arī novembrī un decembrī paredzētās cikla "Gudro vecāku skola" nodarbības. Otrais cikla seminārs "Pusaudzis un problēmu risināšanas prasmes" notiks 23. novembrī pulksten 18, bet 3. decembrī pulksten 18 notiks seminārs "Ēšanas un uzvedības traucējumi pusaudžiem". Tiešsaistes semināriem obligāti iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63082101, 63012159, 29222737 vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.

Foto: no arhīva