Vēsturiskā spēlē “Staiceles bebri” dabū trūkties no FS “Jelgava” jauniešiem (FOTO)

FK “Jelgava” treniņu bāzē sestdien, 11. jūlijā, savu pirmo spēli Latvijas futbola 2. līgā aizvadīja “Albatroz SC/FS Jelgava” jaunieši, kuri ar rezultātu 8:1 (4:0; 4:1) sagrāva vīrus no FK “Staiceles bebri”. Jelgavnieku rindās ar trim gūtiem vārtiem atzīmējās Ronalds Gailītis, bet divus guva - Kristaps Ričards Sleņģis. Savukārt jelgavnieku aizsardzības rindās varēja vērot FK “Jelgava” bijušo spēlētāju, pilsētas kulta futbolistu un spēlējošo treneri – Valēriju Redjko.

No pirmajām spēles minūtēm bumbas kontroli pārņēma komandas “Albatroz SC/FS Jelgava” spēlētāji, kur futbolistu vidējais vecums ir 17 gadu. Spēles sestajā minūtē bumba pirmo reizi atsitās pret “Staiceles bebri” (vidējais vecums 24 gadi) vārtu pārliktni, un ar šo brīdi sākās viesu sliktākais murgs. 13. minūtē laukuma vidū Ralfs Maslovs atņēma staiceliešiem bumbu, piespēlēja to Danilam Patijčukam, kurš to tālāk atdeva Kristapam Ričardam Sleņģim, un viņam bija tas gods atklāt spēles rezultātu - 1:0. Nākamo vārtu guvumu nenācās gaidīt ilgi - pēc divām minūtēm Ronalds Gailītis ar galvu iesita vārtos Sleņģa soda laukumā padoto bumbu – 2:0.

“Staiceles bebri” mēģināja apturēt jelgavniekus ar hokejam raksturīgiem spēka paņēmieniem, izmantojot savu pārsvaru svarā un augumā. Jelgavniekus tas nenobiedēja, jo viņi ņēma talkā savas prasmes pārvaldīt bumbu un līdz pirmā puslaika beigām Ronalds Gailītis un Kristaps Ričards Sleņģis vēl pa vienai reizei ieradīja bumbu viesu vārtos, panākot rezultātu – 4:0. “Albatroz SC/FS Jelgava” otram “pieaugušajam” spēlētājam, vārtsargam Edgaram Andrejevam, pirmajā puslaikā nācās piecas reizes iesaistīties spēlē, lai tvertu staiceliešu no attāluma raidītās bumbas.

Otrā puslaika sākums viesiem no Staiceles bija tikpat nepatīkams, kā pirmais. 48. minūtē pa kreiso malu zibenīgu reidu izveidoja Mārcis Peilāns. Viņa sitienu “Staiceles bebri” bloķēja, bet atlekušo bumbu vārtos ieraidīja Ronalds Gailītis – 5:0. “Albatroz SC/FS Jelgava” jaunieši apmierināti ar rezultātu, atslābinājās un sāka pieļaut kļūdas savā laukuma pusē. Staiceles futbolisti to izmantoja, lai ar standarta situācijām mēģinātu mainīt spēles rezultātu, bet sita garām vārtiem vai nu arī vārtos precīzi nospēlēja Edgars Andrejevs. Jelgavnieku galvenais treneris Ervīns Pērkons sāka spēlētāju maiņu, lai atgrieztu spēli iepriekšējā ritmā.

Kamēr mūsu futbolisti nespēja disciplinēt savu spēli, “Staiceles bebri” 67. minūtē izpildīja brīvsitienu uz “Albatroz SC/FS Jelgava” vārtiem. Bumba iestrēga starp spēlētājiem soda laukumā, kur cīņā par to no kājām tika nogāzts staicelietis Elvis Arnavs, un tiesnesis piesprieda 11 metru soda sitienu uz jelgavnieku vārtiem. Vārtsargs Edgars Andrejevs soda sitienu atvairīja, bet tad Arnavs ieraidīja vārtos atlekušo bumbu, gūstot goda vārtus – 5:1. Šie bija arī vienīgie viesu gūtie vārti, jo līdz spēle beigām Vladislavs Žihs, Danila Patijčuks un Filips Firsovs spēja trīs reizes pārsteigt “Staiceles bebri” vārtsargu Andi Kārkliņu, sagraujot viesus ar rezultātu – 8:1.

“Albatroz SC/FS Jelgava” komanda tika izveidota apvienojot Rīgas “Albatroz SC” un futbola skolas “Jelgava” U-18 vecuma jauniešu vienību, lai varētu piedalīties Latvijas futbola 2. līgā. No Rīgas komandas sastāva tika iekļauti tikai divi spēlētāji un komandas kodols veidots no Jelgavas jauniešiem. Savukārt “Staiceles bebri” tika dibināti 1994. gadā, spēlēja 2. līgā līdz 2014. gadam, kad ieguva tiesības spēlēt 1. līgā. 2018. gadā komanda palika čempionāta priekšpēdējā vietā un atgriezās uz 2. līgu.

Trīs vārtu guvušais uzbrucējs Ronalds Gailītis pēc spēles pastāstīja, ka komandai spēles gaitā piederēja simtprocentīgs pārsvars, kas ļāva komandai daudz uzbrukt uz pretinieku vārtiem. Otrajā puslaikā, pēc apmierinoša rezultāta, komanda nosēdās un sāka pieļaut daudz kļūdu. Uz jautājumu, vai viņš varēja paredzēt, ka tiks gūti tik daudz vārti, Galītis atzīmēja, ka jaunieši ir jau spēlējuši ar 1. līgas komandām un zināja, ka 2. līgā būs vājāki pretinieki un tādu iznākumu varēja paredzēt iepriekš.

“Albatroz SC/FS Jelgava” galvenais treneris Ervīns Pērkons stāsta, ka šī ir vēsturiska spēle, kurā pirmo reizi futbola akadēmijas jaunieši startē pret pieaugušajiem futbolistiem. Viņu priecēja, ka audzēkņi nenobijās no pieaugušajiem vīriem un parādīja cienīgu sniegumu – ātri guva vārtus un panāca likumsakarīgu iznākumu. Pērkons atzīmēja, ka Jelgavas jauniešus plānots izvest caur visām Latvijas futbola līgām, līdz pat “Optibet” Virslīgai. Spēles zemākās līgās ļaus futbolistiem gūt nepieciešamo pieredzi, lai startētu augstāka līmeņa sacensībās.

Otrās kārtas spēli “Albatrozs SC/FS Jelgava” aizvadīs izbraukumā 19. jūlijā, kad dosies viesos pie SC “Krimulda”, bet nākamā mājas spēle FK “Jelgava” sporta bāzē notiks 25. jūlijā, kad jelgavnieki uzņems futbolistus no Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolas (BJSS).

Komandu sastāvi:

“Albatroz SC/FS Jelgava”:

Edgars Andrejevs (G), Bruno Agnis Čākurs, Mārcis Peilāns (Vladislavs Žihs 56'), Danila Patijčuks, Andris Deklavs (C), Ralfs Maslovs (Renats Bulajevs 73'), Rihards Bečers (Rihards Antoņevičs 80'), Daniels Grauds, Ronalds Gailītis (Ralfs Šitjakovs 73'), Kristaps Ričards Sleņģis (Filips Firsovs 61'), Valērijs Redjko (Klāvs Šteinburgs 66').

FK “Staiceles bebri”:

Andis Kārkliņš (G), Ingus Talcis (Roberts Jēgers 56'), Ronalds Līsmanis, Mareks Migliņš (Edgars Irbe 73'), Dairis Vārsbergs, Elvis Emīls Skujiņš (Igors Melbārdis 69'), Toms Smiļģis (C), Elvis Arnavs, Lotārs Ustrisovs (Renārs Rumjancevs 85'), Verners Apiņš, Mārtiņš Strokšs.

Turnīra tabula

Vieta Komanda S U N Z Punkti 1 Albatroz SC / FS Jelgava 1 1 0 0 3 2 FK Karosta 1 1 0 0 3 3 FK Salaspils 1 1 0 0 3 4 Mārupes SC 1 1 0 0 3 5 Preiļu BJSS 1 1 0 0 3 6 FK Aliance 1 0 1 0 1 7 FK Priekuļi 1 0 1 0 1 8 Balvi 1 0 0 1 0 9 FK Limbaži 1 0 0 1 0 10 AFA Olaine 1 0 0 1 0 11 SK Krimulda 1 0 0 1 0 12 FK Staiceles Bebri 1 0 0 1 0

Foto: Ruslans Antropovs