Vētrainā dublieru uzvara pār “Ventspils-2” (FOTO)

FK “Jelgava-2” guvuši svarīgu uzvaru pār FK “Ventspils-2” futbolistiem ar rezultātu 2:1 (2:0; 0:1) Virslīgas dublieru čempionāta 12. kārtā, kas vakar spēcīga vēja apstākļos norisinājās uz FK “Jelgava” sporta bāzes mākslīgā seguma.

FK “Jelgava-2” ar izlašu pauzē papildinātu sastāvu pirmajā puslaikā enerģiski cīnījās par bumbas kontroli, bet viesi no Ventspils cītīgi to nepieļāva pirmajās trīsdesmit minūtēs. 29. minūtē no meistarkomandas pieslēgtais pussargs Daniils Hvoiņickis no vārtu priekšās aizraidīja bumbu pāri vārtiem, bet iezīmēja, ka pārsvars pāriet jelgavnieku rokās.

Jau nākamajā minūtē FK “Jelgava-2” uzbrucējs Germans Saveļjevs saņēma tālu piespēli uz priekšu, aizbēga no aizsargiem un apspēlēja “Ventspils-2” vārtsargu Danilu Škavrovu – 1:0. Pēc desmit minūtēm laukuma saimnieku pussargs Mārtiņš Pivarovičs no labās malas piespēlēja bumbu uz viesu soda laukuma centru, kur Daniils Hvoiņickis spēja reabilitēties pēc iepriekš negūtiem vārtiem – 2:0.

Neskatoties, ka laika apstākļi uz ielas bija tādi, ka “saimnieks suni nedzītu ārā”, tas netraucēja Ventspils komandas atbalstītājiem aiz sporta bāzes sētas iekurt mangali un cept desiņas, neaizmirstot arī skaļi atbalstīt savu komandu. Ultrām no Ventspils ir konflikts ar Virslīgas meistarkomandas vadību un viņi brauc atbalstīt tikai dublieru komandu.

Otro puslaiku FK “Jelgava-2” spēlētāji sāka ļoti aktīvi uzbrukt un izveidoja vairākas vārtu gūšanas iespējas. Puslaika pirmajā pusē vārtu gūšanas iespējas neizmantoja Mārtiņš Pivarovičs un Edurads Deičs.

Brīdī, kad Rīgā, Skonto stadionā UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešās kārtas spēlē starp “Riga” FC un San Marino komandu “Tre Fiori” izsprāga apgaismojuma lampa, FK “Jelgava” sporta bāzes apgaismojums arī uz mirkli noraustījās un nodzisa dažas lampas trijos no četriem mastiem. Dažas no tām atsāka savu darbību, bet trīs tā arī palikušas tumšas. Spēles tiesneši bažīgi uzmeta acis tām, bet turpināja spēli starp abām komandām.

FK “Jelgava-2” spēlētāji turpināja savus uzbrukumus un izcīnīja vēl divas reālas iespējas mainīt spēles rezultātu. 66. minūtē Bogdans Samoilovs aizsita bumbu garām vārtiem, bet 73. minūtē Germans Saveļjevs izrāvās līdz vārtiem, bet nespēja apspēlēt “Ventspils-2” vārtsargu Danilu Škavrovu.

Pēdējā spēlēs minūtē savu fanu dzītie FK “Ventspils-2” spēlētāji izmantoja jelgavnieku atslābumu un spēja uzspiest savu spēli, kas ļāva viesu spēlētājam Vladimiram Mukinam gūt goda vārtus – 2:1.

Spēles noslēgumu Ventspils ultras atzīmēja ar petardēm un dūmu svecēm, par ko saņēma aizrādījumu no laukuma saimniekiem un pateicības vārdus no FK “Ventspils-2” spēlētājiem.

Sešas spēles līdz čempionāta beigām, FK “Jelgava-2” izcīnītā uzvara nesa ļoti svarīgus trīs punktus, lai mēģinātu pietuvoties turnīra līderu trijniekam. Iepriekšējā aplī jelgavnieki piekāpās ventspilniekiem ar rezultātu 0:2, un ļoti svarīgi bija paņemt punktus no spēcīgāka pretinieka. 14. septembrī dublieriem to neizdevās izdarīt pret “RFS-2”, kuriem piekāpās ar rezultātu 1:3, neskatoties uz Virslīgas spēlētāju Jurija Zaharkiva un Daniilas Hvoiņicka palīdzību.

Nākamā spēle dublieriem notiks jau pirmdien, 21. septembrī, FK “Jelgava” sporta bāzē, un tajā FK “Jelgava-2” tiksies ar turnīra trešā vietā esošo “Valmieras” FC-2, kurai pirmajā aplī piekāpās ar rezultātu 1:2.

Komandu sastāvi:

FK “Jelgava-2”: Dmitrijs Grigorjevs (G), Mārtiņš Pivarovičs, Mareks Plonis (46' Rihards Pauniņš), Germans Saveļjevs (81' Ričards Jirgensons), Daniils Hvoiņickis (46' Ralfs Burkāns), Eduards Deičs, Kristians Rozentāls, Gatis Štrauss, Bogdans Samoilovs, Ņikita Žarovs (70' Kristers Pantelejevs), Oleksandr Ovchinnikov (70' Vladislav Roienko).

FK “Ventspils-2”: Danil Shkavrov (G), Niks Jansons (C), Dāvis Daniels Kaņeps, Kārlis Neilands, Dīvs Rīns, Ņikita Rozancevs, Klāvs Viļumovs, Ņikita Fedoruks, Kristaps Kančs (63' Aleksejs Ņikiferovičs), Lūkass Kristofers Gandzs, Vladimirs Mukins.

Turnīra tabula

Vieta Komanda S U N Z P 1 RFS-2 12 8 2 2 26 2 FK Ventspils-2 12 7 3 2 24 3 Valmiera FC-2 12 6 4 2 22 4 FK Jelgava-2 12 5 2 5 17 5 FK Metta/Latvijas Universitāte-2 12 4 3 5 15 6 BFC Daugavpils-2 12 3 5 4 14 7 Riga FC-2 12 2 7 3 13 8 FK Liepāja-2 12 4 1 7 13 9 FK Tukums 2000/TSS-2 12 3 3 6 12 10 Spartaks Jūrmala-2 12 1 4 7 7

Konteksts:

Virslīgas dublieru čempionāta sezonā spēkiem mērojās un nepieciešamo spēļu praksi krāj virslīgas klubu U-21 vecuma vienības. Komandas savā starpā aizvadīs divu apļu turnīru.

Foto: Ruslans Antropovs/Aleksandrs Kovaļenko (Facebook)