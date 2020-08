„Vilnis tāpat vien neko nesaka” (FOTO)

Pēc viesošanās Dobelē, kur „Ziņas” atsaucīgi uzņēma pilsētas Sporta skolas Šaušanas nodaļas audzēkņi un viņu treneris Vilnis Celmiņš, šķiet, tieši šis šautuves telpā uz tāfeles lasāmais secinājums būtu liekams tēmas virsrakstā. Vilnis acīmredzot ir jau pieminētais treneris, kura teiktajā sporta skolas audzēkņi ieklausās kopš 2009. gada.

Latvijai ir spēcīgas šaušanas sporta tradīcijas, un gribam būt cienīgi to turpinātāji – apmēram tā pēc audzēkņu pirmajiem panākumiem Eiropas čempionātā 2012. gadā, no kurienes juniori Agate Rašmane un Kristaps Smilga pārveda savas pirmās komandu vērtējumā izcīnītās bronzas medaļas, savu apņemšanos pauda treneris, un tā ir turēta līdz pat šai dienai. Uzskatāmi liecinieki ir gan fotogrāfijas no Eiropas un pasaules junioru čempionātiem un citiem starptautiskiem mačiem, gan neskaitāmie kausi, medaļas un citas trofejas, kam šautuves ēkas vestibilā teju vairs nepietiek vietas. Kopš 2015. gada Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā vienmēr bijuši arī vairāki šāvēji (gatavojoties Tokijai, patlaban četri, tostarp dobelnieki Agate Rašmane un Ernests Erbs).

Saruna ar treneri Vilni Celmiņu par šaušanas sporta vēsturi Latvijā un to, kā pēctecību nodrošina jaunie Dobeles Sporta skolas audzēkņi, 20. augusta “Zemgales Ziņās”

Foto: Ruslans Antropovs