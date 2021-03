“Zemgale/LLU” noslēdz regulāro sezonu ar uzvaru

“Zemgale/LLU” hokejisti pēdējā Optibet hokeja līgas regulārā čempionātā pārspēj “Prizma/IHS” ar rezultātu 0:7 (0:1; 0:3; 0:3). Jelgavnieku vārtsargs Rihards Cimermanis aizvadīja savu piekto sauso spēli, bet uzbrucējs Frenks Razgals guva divus vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles, sakrājot četrus punktus.





“Zemgale/LLU” uzsāka spēli ar pārliecinošu ripas kontroli, bet pateicoties laukuma saimnieku darbībai aizsardzībā, jelgavnieki pie rezultatīva metiena nevarēja tikt klāt līdz trešdaļas vidum. Viesi neizmantoja pirmo vairākumu, bet otrajā lielajā – vārtu priekšā lēkājošo ripu vārtu tīkliņā ieraidīja uzbrucējs Frenks Razgals – 0:1. “Prizma/IHS” spēlētāji arī nespēja izmantot vairākuma iespēju, ka arī vēl vairākus momentus, raidot ripu garām Riharda Cimermaņa sargātiem vārtiem.





Otrajā trešdaļā “Zemgale/LLU” turpināja dominēt uz laukuma, bet pārspēt rīdzinieku vārtsargu Reini Petku neizdevās līdz šī spēles nogriežņa vidum. Sākumā laimīgā loze krita uzbrucējam Denisam Vilmanim, kurš uzbrukumā tika nogāzts no kājām un meta “bullīti”. Diemžēl Deniss nespēja pārspēt “Prizma/IHS” vārtsargu, toties jau pēc pusotras minūtes ripa vārtos nonāca no Aleksandra Visocka nūjas – 0:2. Divpadsmit sekundes vēlāk Roberts Jekimovs atdeva tālu diagonālo piespēli pāri visam laukumam trāpīgam Frenkam Rezgalam, kurš mainīja spēles rezultātu uz 0:3. “Prizma/IHS” hokejisti, kā kompensāciju saņēma iespēju spēlēt vairākumā, bet spēka un motivācijas gūt vārtus viņiem nebija. Savukārt jelgavnieki savu vairākumu spēja izmantot, kad no vārtsarga atlecošo ripu vārtos ieraidīja Ričards Bernhards – 0:4.





Arī trešā trešdaļā “Zemgale/LLU” līdz trešdaļas vidum nespēja pārspēt “Prizma/IHS” vārtsargu, bet tad īsā laikā tika pie trim vārtu guvumiem. Sākumā vairākumā Vladislavs Adeļsons vārtu priekšā mainīja ripas lidojumu, tas aizsargs Haralds Rauls Slišāns ieskaldīja ripu vārtu augšējā stūrī un finālā atzīmējās uzbrucējs Aleksandrs Novikovs – 0:7.





“Zemgale/LLU” ar šo uzvaru noslēdz savu labāko regulāro čempionātu, kura izcīnīja pirmo vietu turnīra tabulā. Bet sezona ar to vēl nebeidzas, jo komandai vēl priekšā cīņa par čempionu titulu izslēgšanas spēļu kārtā. Jelgavnieku pusfināla pretinieks noskaidrosies vai nu trešdien, vai nu ceturtdien, kad savas pēdējās spēles aizvadīs “Liepāja” un “Mogo/LSPA”, kuras abas cīnās par trešo vietu regulārā čempionātā.





Pusfināla izslēgšanas spēļu sērija turpināsies līdz kādas komandas četrām uzvarām un tā sāksies 22. un 24. martā ar spēlēm Jelgavas ledus hallē. Visas komandas īpaši gatavojās šim čempionāta posmam, kurā balstoties uz izturību, meistarību, fizisko sagatavotību un pieredzi var tikt pie kārotām medaļām.





Vārtu guvēji:

“Zemgale/LLU”: 11:51 Frenks Razgals (Novikovs, Galkins) – lielais vairākums; 30:33 Aleksandrs Visockis (Galkins, Homjakovs); 30:45 Frenks Razgals (Galkins, Jekimovs); 37:12 – Ričards Bernhards (Ozols, Visockis) – vairākums; 52:32 Vladislavs Adeļsons (Razgals, Grekovs) – vairākums; 54:49 Haralds Rauls Slišāns (Razgals, Jekimovs); 55:57 Aleksandrs Novikovs (Petrovičs, Kaļķis).





Turnīra tabula

Vieta Komanda Spēles Punkti Vārti Soda min. 1 Zemgale/LLU 36 62 176:68 429 2 Olimp/Venta 2002 35 54 156:98 426 3 Liepāja 34 42 121:90 525 4 Mogo/LSPA 35 42 133:89 450 5 HS Rīga 33 24 86:148 308 6 Dinaburga 34 22 110:181 629 7 Prizma/IHS 35 16 90:198 469





Foto: Ruslans Antropovs