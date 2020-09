“Zemgale/LLU” papildlaikā pieveic “Olimp/Venta 2002”. Artis Ābols: “Man patika, ka spēlētāji māk atrisināt situāciju.” (FOTO)

“Zemgale/LLU” papildlaikā ar rezultātu 4:3 (2:0; 1:2; 0:1; 1:0) pieveica “Olimp/Venta 2002” hokejistus Optibet hokeja līgas regulārā čempionāta pirmā apļa spēlē, kura trešdienas vakarā norisinājās Jelgavas ledus hallē. Otro spēli pēc kārtas uzvaras vārtus papildlaikā jelgavniekiem nokārtoja komandas kapteinis Rustams Begovs.

Pirms spēlēs apjautājāmies, kādu spēles iznākumu paredz vairāki spēles apmeklētāji. “Zemgale/LLU” atbalstītājs, “Mitau Motors” īpašnieks Aigars Šulcs noteiktu spēles rezultātu nenosauca, bet paredzēja: “Uzvara!” Pazīstamais Jelgavas sporta atbalstītājs Aleksandrs Kovaļenko izteica pieņēmumu: “7:2 mūsējo labā”. Daudzi vienkārši neizteica konkrētus minējumus, bet dziļdomīgi smaidīja.

Pirmo trešdaļu ar pārliecinošu pārsvaru uzsāka “Zemgale/LLU” spēlētāji un 9. minūtē pēc aizsarga Patrika Ozola cīņas par ripu pretinieku aizsardzības zonā, uzbrucējs Ričards Bernhards no kreisās malas ieraidīja to vārtos, atklājot spēles rezultātu – 1:0.

“Es pamanīju, ka vārtu priekšā ir burzma un negaidīti raidīju to uz vārtiem. Jā, es redzēju, kur es to metu. Es vienmēr to redzu,” – tā Ričards komentēja spēles rezultāta atklāšanas momentu.

“Olimp/Venta 2002” pēc zaudētiem vārtiem sāka nervozēt un nonāca mazākumā, kuru savā labā izmantoja laukuma saimnieki. Rustams Begovs no aizvārtes atdeva piespēli Kirilam Tambijevam un rezultatīvākais komandas uzbrucējs, līdzīgi Bernharda vārtu guvumam, ieraidīja ripu vārtu tālajā augšējā stūrī – 2:0. Rīdzinieku galvenais treneris Jurijs Agureikins uzreiz nolēma nomainīt vārtsargu Andreju Bonč-Brujeviču pret Rūdolfu Gustu Lazdiņu, jo “Olimp” bija nepieciešams nekavējoties rīkoties, lai izvairītos no sagrāves jau pirmajā trešdaļā. Trenera lēmums bija pareizs, jo līdz trešdaļas beigām “Olimp” vēl vienu reizi spēlēja mazākumā, bet spēja nosargāt vārtus.

Otrās trešdaļas sākumā abas komandas nonāca mazākumā un spēlējot četri pret četri “Zemgale/LLU” ar vārtu guvumu varēja izcelties aizsargs Daniels Goršanovs, bet viņa solo uzbrukumu neitralizēja vārtsargs. “Olimp/Venta 2002” spēlētāji pārgāja uz agresīvu spēli, pielietojot daudzus fiziskos paņēmienus, kas samazināja laukuma saimnieku dominanci. Trešdaļas vidū viesu aizsargs Maksims Širokovs pēc vairākuma izspēles beigām raidīja ripu uz vārtiem un tā rikošetā ielidoja Riharda Cimermaņa sargātos vārtos – 2:1.

Trešdaļas izskaņā “Zemgale/LLU” kapteinim Rustamam Begovam izdevās atjaunot divu vārtu pārsvaru, kad viņš vārtu priekšā precīzi pieliku nūju ripas lidojumam, kuru no labās malas uz vārtiem padeva Kirils Tambijevs – 3:1. Diemžēl jelgavnieku prieki neilga pat minūti, jo jau nākamajā uzbrukumā “Olimp” uzbrucējs Nikolajs Jeļisejevs ieraidīja ripu Cimermaņa sargātos vārtos – 3:2.

Trešajā trešdaļā abu komandu spēlētāji turpināja provocēt uz noteikumu pārkāpumiem, lai iegūtu taktisku priekšrocību. “Es dažreiz paprovocēju pretiniekus, lai viņi zinātu, ka pret mani spēlēt nebūs viegli. Dažreiz izdodas arī panākt viņu noraidījumu, bet dažreiz nē.” – tā “Zemgale/LLU” aizsargs Patriks Ozols komentēja savu aktīvu darbību.

Spēles izskaņā jelgavnieku uzbrucējs Artūrs Homjakovs neveiksmīgi izradīja ripu ārpus laukuma un “Olimp” ieguva iespēju spēlēt vairākumā. Lai palielinātu savu pārsvaru, Agureikins vārtsarga vietā sūtīja uz laukuma sesto spēlētāju. Rīdziniekiem izdevās izveidot burzmu vārtu priekšā un aizsargs Georgijs Pujacs pēdējā spēles minūtē izlīdzināja rezultātu – 3:3.

Spēles uzvarētāja noskaidrošana turpinājās spēles papildlaikā, kurš ilga ne pārāk ilgi. Vienā no epizodēm “Zemgale/LLU” aizsarga Patrika Ozola raidītā ripa trāpīja vārtus stabā, bet jau nākamajā uzbrukumā jelgavnieku kapteinis Rustams Begovs no labās laukuma malas ieraidīja ripu “Olimp” vārtos, atnesot uzvaru papildlaikā otro spēlē pēc kārtas – 4:3.

“Zemgale/LLU” galvenais treneris Artis Ābols komentējot spēles gaitu atklāja: “Nekādu īpašu uzdevumu pirms spēles spēlētājiem neuzdevām. Uzdevumi viņiem nemainās no spēles uz spēli – spēlēt gudri un pieņemt gudrus lēmumus. Man ļoti patika, kā komanda nospēlēja pirmo trešdaļu. Otrā trešdaļā spēlētāji, atbildot uz pretinieka provokācijām, sāka pievērst uzmanību ne tam, kam vajag. Pretiniekam (piez.-“Olimp”) sastāvā ir pieredzējušie Latvijas izlases spēlētāji, kuri māk mainīt spēles gaitu. Bet beigās man patika, ka mūsu spēlētāji māk atrisināt situāciju.”

“Olimp/Venta 2002” uzbrucējs Gatis Sprukts, komentēja spēli pret pagājušās sezonas komandas biedriem: “Grūti, grūti spēlēt. Īpaši jau Jelgavas ledus hallē, kur atbalstītāji ir gana tuvu laukumam un dod papildus enerģiju. Man pat grūti pateikt, kurā no arēnām vēl ir līdzīga atmosfēra. Iespējams, Tukumā. Ja tur būtu Virslīgas komanda, tad tur būtu liels atbalsts.” Gatis pastāstīja, ka “Olimp” komandā viņam ir interesanti spēlēt kopā ar vieniem no pieredzes bagātākiem hokejistiem. Katru dienu no viņiem var iemācīties ko jaunu un viņi neskopojās ar vērtīgiem padomiem. Pagājušās sezonas rezultatīvākais uzbrucējs neslēpj, ka arī šogad centīsies sasniegt šo mērķi. “Vienīgais “Zemgale” es spēlēju pa malu, bet “Olimp” centrā un vairāk jādomā par aizsardzību. Spēlējot pa malu ir lielāka brīvība un lielākas iespējas,” – šīs sezonas izaicinājumu skaidroja jaunais uzbrucējs. Sarunas beigās Gatis neizslēdza iespēju kādreiz vēl atgriezties spēlēt Jelgavā, jo tā ir viņa dzimtā pilsēta, kur dzīvo viņa radi un draugi.

Nākamo spēli HK “Zemgale/LLU” aizvadīs sestdien, dodoties izbraukumā uz Rīgu, kur tiksies ar “Prizma/IHS”, kuras sastāvā spēlē vairāki bijušie Jelgavas komandas hokejisti, ieskaitot tādas kulta personas, kā Ēriks Ozollapa un Reinis Petkus. “Prizma” šosezon jau pierādījusi, ka būs sarežģīts pretinieks, kā tas ir bijis arī daudzās citās sezonas, kad spēja pabojāt “Zemgale/LLU” rezultātus čempionātā.

Vārtu guvēji:

“Zemgale/LLU”: 08:23 Ričards Bernhards (Ozols); 13:30 Kirils Tambijevs (Jekimovs, Begovs); 37:43 Rustams Begovs (Tambijevs, Galkins); 61:32 Rustams Begovs (Galkins).

“Olimp/Venta 2002”: Maksims Širokovs (Brahmanis, Pujacs); 38:15 Nikolajs Jeļisejevs (Brahmanis, Galoha); 59:17 Georgijs Pujacs (Jeļisejevs, Galoha).

Turnīra tabula

Vieta Komanda Spēles Punkti Vārti Soda min. 1 HK Liepāja 4 8 19:7 74 2 HK Olimp/Venta 2002 4 7 18:12 46 3 HK Mogo/LSPA 5 6 16:12 76 4 HK Zemgale/LLU 4 6 19:11 38 5 HK Prizma/IHS 4 3 12:17 50 6 HS Rīga 5 3 12:19 40 7 HK Dinaburga 4 0 5:23 68

Foto: Ruslans Antropovs