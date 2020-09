“Zemgale/LLU” pirmā spēlē tiksies ar “Dinaburga” hokejistiem. Ko gaidīt no spēles?

Šodien hokeja komanda “Zemgale/LLU” Jelgavas ledus hallē aizvadīs savu pirmo jaunās Optibet hokeja līgas sezonas spēli, kurā tiksies ar Atvara Tribuncova vadīto HK “Dinaburga” no Daugavpils. Aplūkosim, ko var gaidīt no šīs spēles.

Galvenā trenera Atvara Tribuncova vadītā HK “Dinaburga” no Daugavpils starp sezonām ir piedzīvojusi būtiskas izmaiņas komandas sastāvā un zaudēja pagājušās sezonas rezultatīvākos spēlētājus – Kirilu Jelaginu (Kirill Elaginu), Ralfu Jevdokimovu un Ediju Grigorjevu. Komandā arī neredzēsim būtiski svarīgus spēlētājus, brāļus Ļeščovus – Imantu un Māri. Iztrūks arī divi vārtsargi – Jani Rauhala un Iļja Dončenko. Nebūs arī tādu spēlētāju, kā Kostas Gusevas (spēlē Polijā), Normunda Vībāna (spēlē Francijā) un Rolanda Aleidzāna (spēlē Somijā).

“Dinaburga” savas rindas pārsvarā pastiprināja ar Daugavpils ledus sporta skolas audzēkņiem no Jaunatnes attīstības hokeja līgas (JAHL), ka arī spēja piesaistīt no HK “Mogo” uzbrucēju Artjomu Pankeviču, no “Prizma/IHS” aizsargu Jegoru Mateiko, no SK “Rīga” junioriem – aizsargu Vladimiru Zaicevu, ka arī lietuvieti Kristupas Blažys, kurš iepriekšējā sezonā spēlējis Ziemeļamerikā neatkarīgā junioru līgā USPHL. Saglabājies ir komandas kodols ar pieredzējušiem brāļiem Vabiščevičiem (Vadimu un Renātu) un Sergeju Pečuru.

“Dinaburga” jaunie hokejisti ir ļoti ambiciozi un enerģiski, tāpēc ir jāgaida īpašs spiediens savā aizsardzības zonā un pēc iespējas ātrāk jāizvada ripa no tās ārā. Daugavpils hokejisti māk un prot provocēt pretiniekus, kas prasa krietni lielāku spēles disciplīnu un pēc iespējas mazāk noraidījumu. Ja ar disciplīnu būs švaki, tad spēles likteni var izlemt spēle nevienlīdzīgos sastāvos.

HK “Zemgale/LLU”, jaunā galvenā trenera Arta Ābola vadībā, pirms sezonas ir nomainījusi lielāko daļu spēlētāju un vēl turpina komplektēt savu sastāvu. Pirmā maiņa ir nokomplektētā lieliski – Kirilis Tambijevs (no “Kurbads”), Rustams Begovs (mūsējais kapteinis), Roberts Jekimovs (no Francijas “Gap”), Aleksandrs Galkins (no “Kurbads”) un Mārtiņš Porejs (no “Kurbads”). Šī maiņa visdrīzāk izšķirs spēles rezultātu un noteikti tiks dots uzdevums izdarīt to pēc iespējas ātrāk. Atlikušo trīs maiņu sastāvs joprojām vēl mēģina iespēlēties un to treneru štābs noteiks pirms spēles.

Skaidrs, ka lielu pienesumu dos divi “Dinamo Rīga” spēlētāji – uzbrucējs Emīls Ģēģeris un aizsargs Roberts Mamčics. Būs ļoti interesanti pavērot arī Ralfu Jevdokimovu, kurš pārgāja no “Dinaburga” un kurā pagājušā sezonā bija otrais rezultatīvākais spēlētājs, ka arī uzbrucēju Deividu Tempelmani, kurš pagājušā sezonā nespēlēja, bet pirms tam guva pieredzi Ziemeļamerikā. Ceturtā maiņā noteikti daudz būs prasīts no septiņpadsmit gadus vecā jelgavnieka Ričarda Briņeca, kurš no “Zemgale Juniors” sastāva ieguva iespēju sevi pierādīt pieaugušo hokeja līmenī.

Aizsardzībā, savu Ziemeļamerikas NAHL līgas komandā “Lone Star Brahmas” gūto pieredzi, rādīs Patriks Ozols, no HS “Rīga” pārgājušais Rauls Haralds Slišāns un no ASV atgriezušais Iļja Grekovs.

Interesanti, ka šogad “Zemgale/LLU” vārtus aizstāvēs Rihards Cimermanis un divi viņa Jelgavas ledus sporta skolas audzēkņi Artjoms Ļeščenko un Artūrs Krists Krūklītis. Īpaši lielu interesi izraisa septiņpadsmit gadus vecais Ļeščenko, kurš gadu spēlējis Krievijā un ļoti labi parādījis sevi pārbaudes spēlēs.

Bet skaidrs, ka “Zemgale/LLU” atbalstītāju sirdis sildīs jau iepriekš iepazītie un iemīļotie hokejisti: Aleksandrs Visockis, Artūrs Homjakovs, Ričards Bernhards, Aleksandrs Novikovs, Vladislavs Adeļsons, Rustams Begovs, Daniels Goršānovs, Rihards Cimermanis.

Ņemot vērā dažādas formalitātes, komanda uzsākusi sagatavošanas procesu ar nokavēšanos un vēl meklē saspēles virknējumus un iekšējo “ķīmiju”, bet viennozīmīgi var pateikt, ka pieredzes un spēka tai ir pietiekami, lai cīnītos par augstām vietām čempionātā. Varbūt pirmās spēles vēl nebūs “acīm baudāmas”, bet var droši garantēt, ka emociju un pārdzīvojumu tajās netrūks.

Spēle starp “Zemgale/LLU” un “Dinaburga” Jelgavas ledus hallē sāksies plkst.19:30 un to tiešraidē varēs vērot ar “Sportacentrs” mājas lapā.

Foto: no Ruslana Antropovs arhīva