“Zemgale/LLU” sastāvā trenējās zvaigžņotie jelgavnieki – Krastenbergs un Buncis (FOTO)

Hokeja kluba “Zemgale” komandas “Zemgale/LLU” un “Zemgale Juniors” no pirmdienas atsākušas ledus treniņus, gatavojoties jaunajai sezonai. Kopā ar pērējiem Jelgavas ledus hallē trenējās arī zvaigžņotie jelgavnieki, kuri spēlē Ziemeļamerikā – Renārs Krastenbergs un Filips Buncis.

Covid-19 pandēmija pamatīgi ietekmējusi hokeju visā pasaulē un ieviesa pamatīgu neskaidrību turpmākā šī sporta veida nākotnē tuvākā sezonā. Latvijā netika līdz galam izspēlēts Optibet hokeja līgas (OHL) čempionāts, bet NHL tikai augustā atsākās izslēgšanas spēļu kārta pie tukšām skatītāju tribīnēm. Joprojām nav zināms, kad un kādā formātā notiksies nākošās sezonas čempionāti daudzās līgās.

Līdz ar to daudziem hokejistiem nav skaidrības par savas karjeras nākamiem posmiem un tie meklē vismaz nelielas stabilitātes saliņas, lai spētu uzturēt sevi formā un gatavoties nākamai sezonai. Šādu iespēju izmantoja divi Jelgavas zvaigžņotie sportisti, kuri pagājušā sezonā spēlēja Ziemeļamerikā un šonedēļ uzsākuši treniņus kopā ar hokeja komandu “Zemgale/LLU” – uzbrucēji Renārs Krastenbergs un Filips Buncis. Krastenbergam bija līgums ar Amerikas hokeja līgas (AHL – otrā spēcīgāka līga aiz NHL) klubu Vilksbēras/Skrentonas "Penguins" (saistīts ar Pitsburgas “Penguins” no NHL) un viņš spēlēja tā farmklubā Vīlingas "Nailers" Austrumkrasta hokeja līgā (ECHL). Buncis pēdējās trīs sezonas ir spēlējis Nacionālās koledžu sporta asociācijas līgas (NCAA) Arizonas štata universitātes komandā.

Uz “Zemgale/LLU” treniņiem ieradies liels skaits spēlētāju gan no pagājušās sezonas sastāva, gan no citām OHL komandām, ka arī “Zemgale Juniors” hokejisti. Piemēram, no bijušā “Kurbads” sastāva uz ledus varēja vērot aizsargus Aleksandru Galkinu un Mārtiņu Poreju, ka arī uzbrucēju Kirilu Tambijevu (Galkins un Tambijevs kādreiz jau spēlēja Jelgavas kluba sastāvā). “Es nevienu nedzinu prom. Ļāvu nākt visiem, kas gribēja. Ledus jau parādīs, kas ir kas, jo viņš nemelo,” – tā “Zemgale/LLU” galvenais treneris Valērijs Kuļibaba komentēja šī brīža situāciju ar sastāva veidošanu.

Kuļibaba pastāstīja, ka šobrīd nekādi nav iespējams pateikt, kas paliks sastāvā no tiem, kas sākuši trenēties un vai pievienosies vēl kādi jauni hokejisti. Iespējams, ka sastāvs mainīsies visas sezonas laikā, jo pandēmijas radītās sekas ietekmēs hokejistu turpmākās izvēles.

Pēc neoficiālās informācijas, cīņa par spēlētājiem norisinās arī starp Latvijas klubiem, kuri labākiem izsaka savus piedāvājumus, cenšoties aizmānīt tos ar izdevīgākiem nosacījumiem. Daudziem sportistiem ārkārtējas situācijas laikā nācās atteikties no sporta un meklēt citas iespējas pelnīt līdzekļus savām ģimenēm, ka rezultātā nākamā sezonā mēs tos neredzēsim uz ledus laukumiem.

Ar zināmu nožēlu jāatzīst, ka nākamā sezonā Jelgavā nespēlēs pagājušā gada leģionāri: Aleksandrs Pavļenko, Semjons Bukarevs un čehs Sebastiāns Janda. Krievijas puiši parakstījuši līgumu ar Krievijas augstākās līgas (VHL) Ņeftekamskas "Toros". Čehs Janda dosies uz Francijas otrās spēcīgākās līgas klubu “Chambéry”. “Zemgale Juniors” uzbrucējs Egidijs Binkulis pārgājis uz savas dzimtenes klubu “Kaunas Hockey”.

Savukārt stabilākā situācijas ar sastāvu ir Jaunatnes attīstības hokeja līgas (JAHL) komandas “Zemgale Juniors” galvenajam trenerim Igoram Ļebedevam, kurš jau jūlija vidū ar jauniešiem aizvadījis treniņnometni Madonā. “Mums pienāca klāt trīs jauni spēlētāji un pirmās pārbaudes spēles aizvadīsim “Amber Puck” turnīrā,” – pastāstīja Jelgavas jauniešu komandas galvenais treneris Ļebedevs. Jauniešu “Amber Puck” turnīrs norisināsies Liepājā augusta nogalē.

Foto: Ruslans Antropovs