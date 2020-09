161. jubilejā godina Latvijas pirmo prezidentu Jāni Čaksti (FOTO)

Šodien tiek svinēta Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 161. jubileja, kas Jelgavā tradicionāli tiek atzīmēta pie J.Čakstes pieminekļa ar ziedu nolikšanu. Svinīgā pasākuma laikā tika īpaši uzsvērta pirmā prezidenta loma Jelgavas un Latvijas attīstībā, kā arī viņa būtiskais devums sabiedriskajā un kultūras darbā, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Piemiņas brīdī ziedus nolika arī pilsētas pašvaldības vadība, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pārstāvji, Jelgavas Latviešu biedrības biedri, Jelgavas skolēnu dome, bet ar dziedājumu uzstājās jauktā kora "Balti" grupa.

J.Čakstem veltītie pasākumi turpinās pulksten 15 J.Čakstes dzimtas mājās "Auči" Ozolnieku novadā, kur tiks pasniegta J.Čakstes vārdā nosauktā stipendija. To ik gadu saņem viens LLU studējošais, kas sevi pierādījis gan mācībās un sabiedriskajās aktivitātēs, gan izstrādājot kvalitatīvu zinātniski pētniecisko darbu par pirmo prezidentu. Kā informē LLU, stipendija šoreiz tiek pasniegta jau 15. reizi un to saņem LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" 3. kursa studente Andriana Laura Indriksone, kura izstrādājusi pētniecisko darbu par J.Čakstes ieguldījumu Latvijas valsts ārpolitikas veidošanā. J.Čakste dzimis 1859. gada 14. septembrī. Latvijas prezidenta amatu viņš ieņēma no 1922. gada līdz mūža beigām 1927. gadā. Ar Jelgavu saistītas viņa skolas gaitas Jelgavas ģimnāzijā, profesionālā darbība advokatūrā un sabiedriskās aktivitātes.

Iedzīvotāji ziedus pie pieminekļa aicināti nolikt visas dienas garumā, tādējādi godinot pirmo Valsts prezidentu, kura sabiedriskā un profesionālā darbība cieši saistīta ar Jelgavu.

Foto: Ruslans Antropovs