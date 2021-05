Ābeļdārzs, laika mašīna un helikopteri (FOTO)

Trīs draugi Kārlis Dandzbergs, Andris Karičkins un Edgars Brīvkalns Glūdas pagastā veido piedzīvojumu un iedvesmas vietu “Nākotnes parks”. Lai arī labiekārtošanas darbi vēl rit pilnā sparā, interesentiem ir iespēja pieteikt ekskursijas vienas mājsaimniecības vai ģimenes lokā, kas tiks uzņemtas, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus.

Draudzība un ģimene



“Nākotnes parks” izvietojies bijušajā kolhoza teritorijā, tā platība ir vairāk nekā 50 hektāru, no kuriem lielākā daļa ir ražīga lauksaimniecības zeme, kas tiek iznomāta lauksaimniecībai. Aptuveni 15 hektāros atrodas dažāda veida objekti, tostarp helikopteru lidlauks, plašs ābeļdārzs un ēkas, kurās ierīkota seno lietu krātuve un meistardarb­nīca. Turpat aplūkojama arī iespaidīga retro motokolekcija, kā arī iekārtotas neparastas nakšņošanas un lieliskas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Viens no jaunās tūrisma vietas saimniekiem Andris Karičkins stāsta, ka labiekārtošanas darbi sākušies tikai pirms gada, līdz ar pirmajiem “kovid” ierobežojumiem. Taču ideja dzimusi jau agrāk. “Pirms četriem gadiem es biju pabeidzis restaurēt auto, ko gribēju uzdāvināt tēvam. Svinot vārda dienu, draugam stāstīju, ka šis process man ļoti patika, un viņam ienāca prātā, ka man piestāvētu nodarboties ar industriālo dizainu un veidot interjerus. Tā es sāku meklēt dažādas vecas lietas un tās atjaunot. Vēlāk radās ideja par retro ciematiņu laukos, sākotnēji domāju to veidot Jūrmalas pusē. Taču, kad parādījās iespēja darboties Nākotnē, sākām palēnām rosīties, iemīlējām vietu un izlēmām retro kolekciju veidot tur,” ar sākotni iepazīstina Andris, kurš trīs draugu vārdā labprāt piekrita pastāstīt vairāk par topošo tūrisma objektu.

“Nākotnes parka” veidotāji ir jaunu cilvēku komanda, kas darbojas līdzīgi kā ģimenes uzņēmums, katrs attīsta savas stiprās puses un labprāt darbojas kopā. Andris atjauno senlietas un mototehniku, Kārļa stiprā puse un interese ir tūrisms, ko viņš mācās papildus, un vienlaikus arī vada draugu izveidotus apartamentus Rīgā, Valdemāra ielā. Savukārt Edgars vairāk atbild par administratīvo daļu. Trīs draugu sākotnējā aizraušanās strauji pāraugusi mīlestībā pret šo vietu, cilvēkiem, vēsturi un nākotni. Katrs šeit ieliek savu izdomu, sirdi un, protams, lielu darbu, kura rezultātus var manīt ik uz soļa.

