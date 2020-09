Aicina apmeklēt pasākumu “Mežs ienāk Jelgavā”

Ikviens 18. septembrī aicināts uz Pasta salu Jelgavā, kur notiks pasākums "Mežs ienāk Jelgavā", piedāvājot atraktīvā veidā iepazīt meža nozares aktualitātes. Pasta salā no pulksten 11 līdz 18 paredzētas izzinošas aktivitātes un radošās darbnīcas, vakara turpinājumā – balle ar grupu "Tirkizband". Bet jau šobrīd darbu Pasta salā sākuši pieci tēlnieki, lai nedēļas laikā veidolu iegūtu piecas koka skulptūras – pasaku tēli.

Pasākuma "Mežs ienāk Jelgavā" mērķis ir nemainīgs – izglītot sabiedrību par Latvijas mežu apsaimniekošanu un iegūtās koksnes plašo izmantošanas spektru, atraktīvi parādot koksni tās izmantošanas daudzveidībā, ražojot produktus ar augstu pievienoto vērtību. Taču šogad īpaša uzmanība tiek pievērsta koka dzīvei ārpus meža, tādēļ visas aktivitātes tematiski vieno moto "Koks ir vairāk!", informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Atklās koka pievienoto vērtību

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis stāsta, ka pasākuma laikā interesentiem būs iespēja iepazīt jaunākās tehnoloģijas un tehniku, kas tiek izmantota meža apsaimniekošanā, izmēģināt prasmes, darbojoties ar medību un meža mašīnu simulatoriem, mežā un kokapstrādē izmantojamiem instrumentiem un darbarīkiem. "Notiks arī mežizstrādes mašīnu un citas tehnikas paraugdemonstrējumi un varēs iepazīt dažādus kokapstrādes procesus, piemēram, baļķa retrozāģēšanu, zīmēšanu kokā ar strāvu, koka būvniecību un detaļu savienošanu ar metru garām skrūvēm," plānotās aktivitātes ieskicē L.Sisenis.

Savukārt uzņēmumi, kas nodarbojas ar Latvijā iegūtas koksnes pārstrādi, stāstīs un rādīs, kā koksnei tiek pievienota vērtība, radot ekoloģiskus produktus, kas nes Latvijas vārdu pasaules eksporta tirgos. "Uz Meža dienām īpaši gaidām arī ģimenes ar bērniem, lai ar uzskatāmiem piemēriem jaunajā paaudzē vairotu izpratni par dabas vērtībām, to nozīmi un pielietojumu ikdienā noderīgu lietu un produktu tapšanā. Vēlamies akcentēt, ka, tāpat kā piens rodas nevis tetrapakā veikalā, bet gan no govs, arī koks neizaug tirdzniecības centrā, bet gan mežā. Koka būves, koka mēbeles un citi koka izstrādājumi mūsu ikdienā ir tieši tāpēc, ka mēs iestādām mežu, to kopjam, līdz tas izaug, un pēc tam kokus nocērtam, radot ikdienā noderīgus produktus," tā fakultātes dekāns.

Tieši tādēļ pirmo reizi pasākumā ir aicināti piedalīties uzņēmēji, kuri no Latvijas mežos iegūtās koksnes un nekoksnes produktiem ražo dažādus izstrādājumus. "Vēlamies akcentēt, ka koks, kas izaug Latvijas mežos, ir pamats koksnes izmantošanas daudzveidībai – sākot no kurināmā un līdz pat būvmateriāliem un dažādiem ekskluzīviem produktiem," L.Sisenis piebilst, ka izglītojošos stendos pasākuma laikā varēs uzzināt par mežā iegūstamo nekokses produktu daudzveidību, piemēram, koku vilnu, ēdamām un neēdamām lietām, ko var iegūt Latvijas mežos un dabā.

Dāvana pilsētai

Līdzīgi kā iepriekšējās Meža dienās, kad apmeklētāju acu priekšā no koka tapa stilizēts koka alnis, kas šobrīd kā vides objekts papildina Langervaldes mežu, Jelgavas tehnikuma pedagogi un audzēkņi arī šogad gatavo dāvanu pilsētai. L.Sisenis stāsta, ka darba skice veidota ar atsauci uz Jelgavas 755. jubileju, ko pilsēta atzīmē šogad. Jaunais vides objekts kā dāvana pilsētai Jelgavas tehnikuma audzēkņu izpildījumā arī šogad taps pasākuma laikā Pasta salā.

Konkursi un konference

Vienlaikus LLU Meža fakultātē Akadēmijas ielā 11 piektdien, 18. septembrī, no pulksten 9 līdz 15.30 notiks starptautiska zinātniski praktiskā konference "Meža nozare mainīgā klimatā", piedāvājot izzināt ne vien to, kā tiek nodrošināta Latvijas mežu ilgtspējīga apsaimniekošana, bet arī to, kā mūsu mežos iegūtai koksnei tepat Latvijas uzņēmumos tiek pievienota vērtība, radot unikālus eksporta produktus.

Gatavojoties Meža dienām, tika izsludināti divi konkursi bērniem un jauniešiem. Bērndārznieki un jaunāko klašu skolēni tika aicināti radīt pasākuma afišu nākamajām Meža dienām par tēmu "Mežs mūsu ikdienā 2021", savukārt vecāko klašu skolēniem, atsaucoties uz šā gada tēmu "Koks ir vairāk!", trīs minūšu videosižetā bija jāatspoguļo koka un koksnes izmantošanas daudzveidība. Konkursu uzvarētāji tiks paziņoti Meža dienu pasākuma laikā.

Taps piecas koka skulptūras

Turpinot tradīciju, Meža dienu gaitā notiks arī koka skulptūru simpozijs "Otrā elpa" – koktēlnieki darbu Pasta salā sāka jau 12. septembrī, un ikvienam nedēļas garumā būs iespēja sekot līdzi tam, kā savu mūžu nodzīvojuša koka stumbrs atdzimst unikālā mākslas darbā.

Apmeklētāji aicināti būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktās fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības prasības.

Foto: no arhīva