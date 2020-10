Aicina piepildīt pārtikas pakas trūkumā nonākušajiem

Sestdien, 17. oktobrī, "Rimi" veikalos Rīgā un lielākajās Latvijas pilsētās, tostarp arī Jelgavā un Dobelē, jau desmito reizi norisināsies labdarības akcija “Paēdušai Latvijai”. Šis ir piektais gads, kad norisinās akcija, kuras ietvaros ar sabiedrības palīdzību ziedotas jau 49 tūkstoši pārtikas paciņas, palīdzot vairāk nekā 15 tūkstošiem trūkumā nonākušo ģimeņu visā Latvijā. Akcijas laikā ikviens aicināts papildus saviem ikdienas pirkumiem iegādāties produktus un piepildīt pārtikas paku, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem, senioriem un personām ar invaliditāti un zemiem ienākumiem, informē akcijas rīkotāji.

Akciju organizē pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” un veikalu tīkls "Rimi Latvia".

Ārkārtas stāvokļa laikā pārtikas bankā “Paēdušai Latvijai” saņemto pieteikumu skaits pieaudzis par 20%. Turklāt Covid-19 ietekmē strauji mainījies palīdzības saņēmēju īpatsvars – palīdzība daudz vairāk nepieciešama ģimenēm ar bērniem, mazāk senioriem un invalīdiem. “Tas skaidrojams ar to, ka pandēmijas laikā viens no apgādniekiem vai pat vienīgais apgādnieks paliek bez darba, samazinās ģimeņu ieņēmumi, turklāt attālināto mācību laikā bērni vairāk laika pavada mājās, līdz ar to nepieciešams vairāk pārtikas, jo nav skolas brīvpusdienu,” skaidro Agita Kraukle, pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” vadītāja

Liels pieprasījums pēc šāda atbalsta bijis Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Kuldīgā. Pārtikas pakas pirmoreiz dalītas arī vairākos jaunos izdales punktos novados, kur strauji pieaudzis palīdzības lūgumu skaits – Rēzeknes pilsētā un novadā, Viļakas novadā. “Jāņem vērā, ka pašvaldības atbalstu un pārtikas pakas saņem vien daļa ģimeņu – lielākoties trūcīgie, maznodrošinātie un daudzbērnu ģimenes. Taču ir daudz ģimeņu, kuras nevar saņemt šo atbalstu, jo nekvalificējas kritērijiem,” atzīst pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” vadītāja Agita Kraukle.

Akcijā “Paēdušai Latvijai” šoreiz piedalīsies 45 Rimi veikali, no tiem 22 veikali Rīgā, četri – Daugavpilī, pa diviem veikaliem Rēzeknē, Ventspilī un Liepājā, kā arī veikali citviet Latvijā.

Pārtikas pakās ieteicams likt produktus ar garu derīguma termiņu: dažādus graudaugus (rīsus, griķus, mannu, auzu pārslas, prosu, putraimus, grūbas), pākšaugus (pupas, lēcas, zirņus), miltus un miltu izstrādājumus, makaronus, gaļas, zivju, dārzeņu un augļu konservus, eļļu, cukuru, medu, tēju, kafiju, garšvielas, gardumus bērniem – šokolādi, cepumus, žāvētus augļus un riekstus.

Akcijas rīkotāji atgādina, ka saskaņā ar 13. oktobrī valdības pieņemtajiem ierobežojumiem, no 14. oktobra līdz 6. novembrim sabiedriskās vietās, tajā skaitā arī veikalos, ir jālieto mutes un deguna aizsegi.

Veikali, kuros norisināsies kampaņa: