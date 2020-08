Aicina uz siena talku zāļu purvā pie Kaņiera ezera

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Pasaules dabas fonds, turpinot iniciatīvu “Daru labu dabai”, sestdien, 22. augustā, no pulksten 11 līdz 13 aicina dabas draugus atvēlēt laiku, iesaistoties siena talkā zāļu purvā pie Kaņiera ezera un palīdzot atjaunot vērtīgas purva augu dzīvotnes, informē DAP dabas izglītības centra “Meža māja” pārstāve Aiga Priede.

Kaļķaini zāļu purvi Latvijā ir reti un aizņem tikai mazliet vairāk nekā 1000 hektāru. Lielākās platības saglabājušās Rietumlatvijā, Kurzemes piekrastē un arī Kaņiera ezera krastos. Tie gan pēc izskata, gan izmantošanas nedaudz līdzinās zālājam – lai pasargātu no aizaugšanas ar mežu un mazprasīgām augu sugām, gan agrākos laikos, gan mūsdienās tos nogana lopi vai nopļauj cilvēks.

Talkā paredzēts savākt nopļauto zāli, krūmus un atvases, tādējādi dodot iespēju plaukt un zelt daudzām retām un krāšņām zāļu purva augu sugām. Dabas vērtību saglabāšanai ļoti nepieciešama brīvprātīgo palīdzība, jo nopļautās zāles savākšana šeit paveicama tikai ar roku darba palīdzību, it īpaši tādēļ, ka šeit sastopama viena no lielākajām un krāšņākajām kadiķu audzēm Latvijā.

“Kaļķainajos zāļu purvos ir sastopama vislielākā orhideju daudzveidība, kuru pastāvēšanai nepieciešams skrajš, zems augājs. Tā kā mājlopi Kaņiera apkārtnē vairs netiek turēti, vienīgā iespēja saglabāt šo dabas vērtību krātuvi ir regulāra pļaušana, aizvācot nopļauto zāli,” skaidro dabas izglītības centra “Meža māja” vadītāja Agnese Balandiņa.

Pieteikšanās dalībai pasākumā līdz 21. augustam, aizpildot pieteikuma formu: ej.uz/pieteikums_siena_talka. Pulcēšanās vieta – pie Kaņiera ezera skatu torņa.

Pasākuma norises vieta kartē: https://ej.uz/siena_talku/. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts transports talcinieku nogādāšanai no Lapmežciema centra vai Ķemeriem uz talkas norises vietu. Talkas laiks ir saskaņots ar sabiedriskā transporta pienākšanas laikiem Lapmežciemā.

Darba apstākļi: Noteikti nepieciešami ūdens izturīgi apavi – gumijas zābaki vai citi atbilstoši apavi . Ieteicams līdzi ņemt darba cimdus un dzeramo ūdeni. Paredzēta arī talkai atbilstoša maltīte brīvā dabā un pieredzējušu speciālistu stāstījums par apkārtnē esošajām dabas vērtībām un cilvēku lomu to saglabāšanā.

Foto: Facebook