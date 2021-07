Aicina ziņot policijai par pakalpojuma zagļiem

“Cilvēki, kuri nedzīvo konkrētā daudzdzīvokļu mājā, bet izmet tai piederošā konteineru laukumā atkritumus, ir pakalpojuma zagļi. Ziņo par tādiem pašvaldības policijai vai mēģini novērst pārkāpumu pats (piedomājot par savu drošību, protams),“ aicina Jelgavas atkritumu apsaimniekotājs - pilnsabiedrība “JKP”.

Diezgan bieži novērojamas situācijas, kad pie daudzdzīvokļu mājas piebremzē automašīna un vadītājs, kurš šajā mājā nedzīvo, izkrāmē sadzīves atkritumus vai būvgružus vietā, kas paredzēta lielgabarīta atkritumiem, un aizbrauc. Tādējādi viņš palielina atkritumu apjomu, par kuru izvešanu nāksies maksāt mājā dzīvojošajiem.

“Šonedēļ pēc apsaimniekotāja pasūtījuma veicām papildu izvešanu no atkritumu laukumiem Asteru ielas apkaimē. Kopā ar lielgabarīta atkritumiem (mēbeles, matrači, liela izmēra tehnika), tur bija samesti sadzīves atkritumi, piemēram, maisi ar āboliem un nopļautu zāli, apģērbi, apavi, stikls – atkritumi, ko kādam bija par grūtu izmest līdzās esošajā tvertnē. Vienā laukumā bija pilns ar demontētām flīzēm, citā – šīfera kaudze. Mūsu mašīnas visu izveda, un uzņēmums sastādīs iedzīvotājiem rēķinu par būvgružu un lielgabarīta atkritumu izvešanu,” informē “JKP”.

Sanāk – ja kāds remontē savu dzīvokli un izmet būvgružus kopējā laukumā, par to izvešanu nāksies maksāt visiem mājā dzīvojošajiem. Tāpēc uzņēmums aicina iedzīvotājus ievērot, ja kāds no kaimiņiem veic remontu, pārliecināties, vai pienācīgi tiek atrisināts jautājums par būvgružu izvešanu, kā arī pašiem, taisot remontu, parūpēties par specifiskajiem atkritumiem. Piemēram, ir iespējams pasūtīt BIG maisus un to izvešanu, vai arī pašu spēkiem nogādāt būvgružus šķirošanas stacijā "Brakšķi".

Pret tām juridiskām un fiziskām personām, kuras nevēlas noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu vai izmet savus atkritumus svešos konteineros, iespējams vērsties policijā, iepriekš fiksējot pārkāpumu fotoattēlā.

Bildes var iesūtīt Jelgavas Pašvaldības policijas "WhatsApp" lietotnē, uz tālruņa numuru 28353543 vai uz e-pasta adresi: policija@policija.jelgava.lv. Ja atkritumus nepiederošas personas pieved ar auto, svarīgi ir fiksēt automašīnas numura zīmi.

Vienlaikus pilnsabiedrībai JKP zināmi vairāki gadījumi, kad paši iedzīvotāji pieķēruši pakalpojuma zagļus un nav ļāvuši tiem izmest savus atkritumus viņu laukumā. Ar šo, protams, jābūt uzmanīgiem, jo pieķerta zagļa reakcija mēdz būt dažāda, tā var būt arī agresīva.

Pilnsabiedrības JKP ieskatā pakalpojuma zagšanu iespējams novērst, ierīkojot slēgta veida atkritumu laukumu. Par to jālemj dzīvokļu īpašnieku kopībai/pilnvarotai personai.

Foto: "JKP"