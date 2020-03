Aicinot iedzīvotājus nekrist panikā, Ģirģens piedāvā ierobežot cilvēku skaitu lielveikalos un tirgos (papildināta)

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) šodien rosinās valdībā izskatīt iespēju cilvēku skaita ierobežošanai lielveikalos un darba laika ierobežošanu publiskās izklaides iestādēs līdz pulksten 23, jo šajās vietās vienlaikus pulcējas lielas cilvēku masas, aģentūru LETA informēja ministra padomniece Beata Jonite.

Ģirģens atbalsta priekšlikumu slēgt Latvijas robežas ārvalstu pilsoņiem, atcelt starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostu un ostu robežšķērsošanas vietām, kā arī ar autobusiem un dzelzceļa transportu caur autoceļu un dzelzceļa robežšķērsošanas vietām.

Vienlaikus ministrs uzsver, ka jāparedz iespēja Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem atgriezties valstī, ievērojot 14 dienu karantīnas nosacījumus gadījumā, ja pilsoņi ierodas no Covid-19 skartajām zemēm.

Papildus tam, ministrs rosinās uz ārkārtas situācijas izsludināšanas laiku apturēt vīzu izsniegšanu, kā arī valdībā izskatīt iespēju cilvēku skaita ierobežošanai lielveikalos un darba laika ierobežošanu publiskās izklaides iestādēs līdz pulksten 23.

"Aicinu iedzīvotājus nekrist panikā - šādi ierosinājumi tiek piedāvāti drošības apsvērumu dēļ, lai mazinātu vīrusa izplatības iespējas. Tie cilvēki, kas ir ārzemēs un ir Latvijas pilsoņi vai pastāvīgi dzīvo Latvijā, varēs atgriezties mājās. Diemžēl šobrīd joprojām redzu, ka ir daļa cilvēku, kas ārkārtas situāciju izmanto, lai ceļotu uz ārvalstīm, kas ir absolūti bezatbildīgi pret sevi un apkārtējiem. Vienlaikus šodien sākšu diskusiju arī par to, ka jāierobežo cilvēku skaits lielveikalos, kā arī līdz pulksten 23 jānosaka darba laika ierobežojumi bāros, klubos un restorānos, kur vienuviet pulcējas lielas cilvēku masas," norāda ministrs.

Jonite apliecināja, ka diskusija par cilvēku skaita ierobežojumiem varētu tikt attiecināta uz tirgiem, tajā skaitā uz Rīgas Centrāltirgu, kas ir viena no lielākajām šāda veida tirdzniecības vietām Latvijā.

Tomēr Ģirģena padomniece piebilda, ka patlaban ministram nav doma, cik lielu pieļaujamo cilvēka skaita uzturēšanos lielveikalos un tirgos noteikt.

Cilvēku skaita ierobežojumi noteikti arī citās Covid-19 skartajās valstīs. Piemēram, Itālijā bāri un restorāni drīkst strādāt no sešiem rītā līdz sešiem vakarā, un tikai tad, ja starp klientiem iespējams vismaz metru attālums. Raksturojot situāciju, Latvijas vēstniece Itālijā Solvita Āboltiņa intervijā Latvijas Radio 11.martā, sacīja, ka Romā pārtikas veikalos cilvēki tiek laisti iekšā pēc attāluma, kas ir mazliet lielāks par metru. Vakara stundā ārā nācies uzkavēties minūtes 3-5, lai iekšā neveidojas drūzma.

"Pārtikas plaukti varbūt izskatās nedaudz tukšāki, kāds no iecienītajiem produktiem, bet katrā ziņā nevarētu runāt par to, ka Romā trūktu pārtika vai, ka nebūtu iespējams iegādāties tualetes papīru," viņa uzsēra. "Acīmredzot cilvēki ņem vērā to, ka viņus aicina tik bieži neiet ārā no mājas un šos krājumus iepērk lielākus," sacīja Āboltiņa.

Ministrs Ģirģens aicina ievērot spēkā esošos mediķu norādījumus, kā arī pēc iespējas vairāk palikt mājās.

Jau ziņots, ka Krīzes vadības padomes un valdības kopsēde paredzēta šodien pulksten 5 un tā būs slēgtā formātā.

Pēdējā diennaktī Latvijā konstatēti vēl deviņi inficēšanās gadījumi ar Covid-19, tādējādi kopumā valstī reģistrēti 26 ar šo vīrusu saslimuši iedzīvotāji.

Piektdien visā Latvijā spēkā stājas ierobežojumi, kas saistīti ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju. Ārkārtējā situācija valstī izsludināta saistībā ar Covid-19 izplatību un būs spēkā līdz 14.aprīlim ar mērķi ierobežot infekcijas izplatību.

Foto: Diena