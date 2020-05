"airBaltic" atļauts nākamnedēļ atsākt tiešos lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem un Minheni

Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" ar Satiksmes ministrijas speciālo atļauju no pirmdienas, 25.maija, atsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem un Minheni, bet no 1.jūnija uz Berlīni, aģentūru LETA informēja lidsabiedrībā.

Satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) padomniece komunikācijas jautājumos Ilze Salna aģentūrai LETA skaidroja, ka, pieņemot lēmumus par starptautisko pasažieru reisu atļaušanu, Satiksmes ministrija ņem vērā Baltijas valstu veselības dienestu izstrādāto vienoto pieeju starptautiskās ceļošanas risku vērtēšanā.

Viņa skaidroja, ka šiem reisiem ir tāds pat statuss kā reisiem no Rīgas uz Frankfurti un Oslo, kurus "airBaltic" atļauts veikt līdz 9.jūnijam. Kā iepriekš aģentūrai LETA norādīja "airBaltic" pārstāvji, lai ceļotu uz Frankfruti vai Oslo, pasažieriem jābūt galamērķa valsts pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem, tranzīta pasažieriem vai viņiem jābūt oficiālai darba atļaujai.

Salna norādīja, ka Satiksmes ministrija ir izsniegusi atļaujas arī Vācijas aviokompānijai "Lufthansa" 2.jūnijā, 4.jūnijā, 6.jūnijā un 9.jūnijā veikt reisus uz un no Frankfurtes.

Jautāta, vai drīzumā varētu tikt atļauti vēl kādi lidojumi, Salna atbildēja, ka tas atkarīgs no pārvadātāju, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) pieprasījuma.

Informācija Satiksmes ministrijas mājaslapā liecina, ka reisi uz Helsinkiem un Minheni notiks pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās, savukārt reisi uz Berlīni - katru dienu, izņemot sestdienu.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norādīja, ka lidsabiedrība "atgriežas ar noteiktu mērķi saglabāt pozīcijas reģionā".

"Ņemot vērā mūsu fokusu uz vienotu "Airbus A220-300" floti, mēs esam labā pozīcijā, atsākot lidojumus," atkārtoti pauda Gauss.

Viņš arī atgādināja, ka lidojumos visi pasažieri ir nodrošināti ar sejas masku un dezinfekcijas salvetēm.

Lidsabiedrībā uzsvēra, ka pasažieriem pirms ceļojuma ir jāpārbauda ceļojuma noteikumus un lidostu ierobežojumus oficiālajās vietnēs vai vietējās vēstniecībās. Noteikumi strauji mainās un atšķiras dažādās valstīs, tāpēc "airBaltic" aicina pasažieriem pārliecinieties, ka viņi ir iepazinušies ar jaunāko informāciju.

Jau vēstīts, ka "airBaltic" ar Satiksmes ministrijas atļauju no pirmdienas, 18.maija, līdz 9.jūnijam katru dienu veic tiešos lidojumus turp un atpakaļ arī uz Frankfurti un Oslo. Tāpat aviokompānija veic lidojumus uz Tallinu un Viļņu.

"airBaltic" auditētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 503,281 miljons eiro, kas ir par 23,1% vairāk nekā 2018.gadā, taču kompānija cieta zaudējumus 7,729 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. Aviokompānija prognozē, ka šogad tās apgrozījums būs mazāks nekā 200 miljoni eiro.

Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - gandrīz 20% akciju.

Foto: no arhīva