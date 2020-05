"airBaltic" atsāks lidojumus no Rīgas uz Tallinu un Viļņu

Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" šodien atsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Tallinu un Viļņu, aģentūru LETA informēja "airBaltic" pārstāve Alise Briede.

Tāpat "airBaltic" no šodienas līdz 9.jūnijam ar Satiksmes ministrijas atļauju katru dienu veiks tiešos lidojumus turp un atpakaļ arī uz Frankfurti un Oslo. Pasažieriem, kas vēlas ceļot no Rīgas vai uz to, ir jābūt iebraukšanas tiesībām attiecīgajā valstī, un viņiem ir jābūt galamērķa valsts pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem, tranzīta pasažieriem vai jābūt oficiālai darba atļaujai. "airBaltic" lūdz pirms biļetes iegādes pārbaudīt savu atbilstību ieceļošanas prasībām attiecīgajās institūcijās.

"Mēs piedāvājam vislabāko savienojamību uz un no Baltijas valstīm. Tagad mēs atgriežamies ar noteiktu mērķi saglabāt mūsu pozīcijas reģionā. Ņemot vērā mūsu fokusu uz vienotu "Airbus A220-300" floti, mēs esam labā pozīcijā, lai atsāktu darbību," pauda "airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss.

Viņš skaidroja, ka pasažieru, darbinieku un sabiedrības veselība un drošība stāv pāri visam, tāpēc, atsākot lidojumus, visiem pasažieriem tiks nodrošinātas sejas maskas un dezinfekcijas salvetes. "Mūsu lidojumos sekosim līdzi atbildīgo iestāžu rekomendācijām. Papildus tam mēs joprojām turpinām izstrādāt precīzas vadlīnijas vairākām citām drošības aktivitātēm," pauda Gauss.

Pilns lidojumu grafiks un biļetes ir pieejamas "airBaltic" mājaslapā. Papildus tam ir pieejams pagaidu piedāvājums, kas sniedz iespēju jaunajām rezervācijām, kas veiktas līdz 31.maijam, mainīt lidojuma datumu bez maksas. Tikai viena datuma maiņa ir atļauta.

Kā ziņots, Ministru kabinets ceturtdien nolēma, ka no 15.maija tiks atjaunoti gaisa, jūras, autobusa un dzelzceļa pārvadājumi uz Lietuvu un Igauniju.

"airBaltic" auditētais apgrozījums pagājušajā gadā bija 503,281 miljons eiro, kas ir par 23,1% vairāk nekā 2018.gadā, taču kompānija cieta zaudējumus 7,729 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš. Aviokompānija prognozē, ka šogad tās apgrozījums būs mazāks nekā 200 miljoni eiro.

Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - gandrīz 20% akciju.

