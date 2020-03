"airBaltic" no 9.marta līdz aprīļa beigām pārtrauc visus lidojumus uz un no Milānas un Veronas (papildināta)

Veselības un drošības apsvērumu dēļ nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" no pirmdienas, 9.marta, līdz aprīļa beigām pārtrauc visus lidojumus uz un no Itālijas pilsētām Milānas un Veronas, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.

Ar pasažieriem, kuri rezervējuši biļetes ietekmētajiem lidojumiem, lidsabiedrība sazināsies personīgi. Ievērojot Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus, cilvēki ir aicināti neceļot uz vīrusa skartajiem apgabaliem Itālijā.

Uz šo reģionu lidojumus veic arī lidsabiedrība "Ryanair", kas nodrošina reisus uz un no Bergamo. Šonedēļ "Ryanair" informēja, ka no 17.marta šajā maršrutā samazinās reisu skaitu. Kā aģentūrai LETA svētdien apliecināja Rīgas lidostā, patlaban no "Ryanair" nav saņemta papildu informācija par iespējamām izmaiņām.

Kā ziņots, svētdien Latvijā apstiprināta otrā saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19". Saslimusī ir sieviete, kura inficējusies Itālijas kūrortā Černija, kas atrodas Itālijas ziemeļos netālu no Šveices robežas. Sieviete uz šo kūrortu bija devusies tūristu grupā no 29.februāra līdz 7.martam.

Latvijā sieviete atgriezusies sestdien Latvijā ar "airBaltic" reisu Milāna-Rīga. Kopumā infekcijas skartajā reisā bijuši 39 pasažieri, tostarp 25 no Latvijas. SPKC ir apzinājis visus pasažierus un apkalpes locekļus. Mediķi uzsver, ka visiem šajā reisā lidojušajiem nosakāma mājas karantīna divu nedēļu garumā ģimenes ārsta uzraudzībā.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs svētdien pauda viedokli, ka no veselības nozares viedokļa ceļošanas ierobežojumi uz Itāliju būtu ļoti nepieciešami jau gaidāmajā skolēnu brīvlaikā, kas Latvijā paredzēts no 16.marta līdz 22.martam.

Iepriekš "airBaltic" šonedēļ paziņoja, ka samazinās reisu skaitu no Rīgas uz Milānu Itālijā no 23.marta uz diviem mēnešiem - līdz 31.maijam, kā arī no 23.marta līdz 5.aprīlim atcels vēl 90 lidojumus.

Jau vēstīts, ka Itālija gatavojas noteikt karantīnu vairāk nekā desmit miljoniem cilvēku ap valsts finanšu galvaspilsētu Milānu un tūrisma centru Venēciju, lai ierobežotu jaunā koronavīrusa izplatību. Itālijā jaunā koronavīrusa gadījumu skaits piektdien pieauga līdz 5883, bet mirušo skaits no tā izraisītās slimības "Covid-19" sasniedzis 233.

