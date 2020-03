Aizdomas par “Covid-19” Ozolnieku “Zīlītē”

"zz.lv” rīcībā nonākusi informācija, ka Ozolnieku PII “Zīlīte” kādam no bērna tuviniekiem apstiprināta saslimšana ar “Covid-19” vīrusu, informēja bērnu vecāki.







Vakar bērnu vecāki saņēmuši ziņu no bērnudārza “Zīlīte” pedagogiem, ka no infektoloģijas centra saņemta ziņa par apstiprinātu vīrusa infekciju vienam no ģimenes locekļiem, kuru bērns apmeklē šo bērnudārzu. Visas infektoloģijas centra rekomendācijas ņemtas vērā, konkrētās grupas bērni šobrīd uzturas mājās, kā arī grupas personāls ir pašizolācijā. Vēstīts arī, ka pagaidām nevienam bērnam nav saslimšanas. Iestādes darbinieki aicinājuši vecākus un ģimenes turpināt ievērot visas rekomendācijas, rūpēties par roku tīrību un atturēties no kolektīvām aktivitātēm.





ozolnieku novada pašvaldībā šo informāciju nekomentē, atzīstot, ka saslimšanas ar vīrusu "Covid-19" var apstiprināt vai noliegt tikai Slimību profilakses un kontroles centrā.





Foto: no arhīva