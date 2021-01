Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 314 Covid-19 gadījumi, bet 24 sasirgušie miruši

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veicot 2498 Covid-19 testus, atklāti 314 saslimušie, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Tāpat saņemti ziņojumi par 24 ar jauno koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi. Starp mirušajiem divi cilvēki ir vecumā no 45 līdz 55 gadiem, deviņi vecumā no 60 līdz 70 gadiem, četri vecumā no 70 līdz 80 gadiem, septiņi vecumā no 80 līdz 90 gadiem, bet divi vecumā no 90 līdz 95 gadiem.

Pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 12,6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Valstī līdz šim ar Covid-19 saslimuši 41 929 cilvēki. Līdz šim Latvijā mirušas 668 ar Covid-19 inficētas personas.

