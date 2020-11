Piektdien Latvijā atklāti 753 jauni Covid-19 gadījumi, bet trīs Covid-19 pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Tādējādi reģistrēts otrs lielākais diennaktī atklāto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim. Rekordliels diennaktī inficēto skaits - 898 - tika atklāts trešdien.

SPKC pārstāve Ilze Arāja atzina, ka SPKC joprojām apkopo informāciju par infekcijas izplatību. Vienlaikus viņa informēja ka no pagaidām pieejamās informācijas var secināt, ka tendence saglabājas - joprojām apmēram pusei saslimušo nav nosakāms infekcijas avots, bet tie, kuriem ir noteikts infekcijas avots, galvenokārt inficējas ģimenes lokā vai bijuši Covid-19 slimnieku kontaktpersonas.

Viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 85 līdz 90 gadiem, bet divas - no 80 līdz 85 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 193 ar jauno koronavīrusu inficētas personas.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 7645 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 9,8%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopumā līdz šim ar Covid-19 saslimusi 16 561 persona, bet izveseļojušās 1719 personas.

Foto: pixabay.com