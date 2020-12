Aizvadītajā diennaktī stacionēts rekordliels Covid-19 pacientu skaits - 153

Aizvadītajā diennaktī Latvijā stacionēti 153 Covid-19 pacienti, to skaitā četri slimnieki pārvesti, līdz ar to slimnīcās esošo ar jauno koronavīrusu sirgstošo cilvēku kopskaits sasniedzis 998, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Iepriekš lielākais vienā diennaktī stacionēto Covid-19 pacientu skaits bija 143, un NVD par to ziņoja 8.decembrī. Pēdējās diennakts laikā stacionēto Covid-19 pacientu skaits ir palielinājies par 15.

No visiem patlaban slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 948 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 50 - ar smagu slimības gaitu. Tādējādi diennakts laikā par sešiem cilvēkiem ir samazinājies smagā stāvoklī esošo Covid-19 pacientu skaits.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 114 Covid-19 pacienti, tādējādi līdz šim kopumā no stacionāra izrakstīti 2656 Covid-19 pacienti, liecina NVD dati.

Jau ziņots, ka pirmdien Latvijā atklāti 1004 jauni Covid-19 gadījumi, kas ir trešais lielākais vienā diennaktī reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits, bet 16 ar jauno koronavīrusu sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem viens bija vecumā no 40 līdz 45 gadiem, viens - vecumā no 55 līdz 60 gadiem, divi - no 60 līdz 70 gadiem, pieci - no 70 līdz 80 gadiem, seši - no 80 līdz 90 gadiem, bet viens - vecumā no 90 līdz 95 gadiem.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 459 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 10 911 Covid-19 testi, no tiem pozitīvi bijuši 9,8%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Pēdējo 14 dienu laikā Latvijā kopumā ar Covid-19 ir saslimuši 10 235 cilvēki, bet 14 dienu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pieaudzis līdz 533,1 gadījumam.

Latvijā ar Covid-19 līdz šim saslimuši 32 339 cilvēki.

