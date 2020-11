Aizvadītajā nedēļā Covid-19 kumulatīvais mirstības rādītājs Latvijā bijis visaugstākais kopš pavasara

Aizvadītajā nedēļā Covid-19 kumulatīvais mirstības rādītājs bijis visaugstākais kopš pavasara, šodien žurnālistiem pastāstīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Atbilstoši starptautiskajiem standartiem šo rādītāju mēra uz vienu miljonu cilvēku, un aizvadītajā nedēļā šis rādītājs Latvijā bija 15,6. Pavasarī maksimālais rādītājs Latvijā bija 5,9.

Aizvadītajā nedēļā veikti 34 156 testi jeb vidēji 4879 testi katru dienu. Salīdzinot ar vēl nedēļu iepriekš, testu skaits pieaudzis par 3,4%.

Pagājušajā nedēļā konstatēti 1458 pozitīvi Covid-19 gadījumi, kas ir par 18,7% vairāk nekā nedēļu iepriekš. Vēl nedēļu iepriekš novērotais saslimušo pieaugums bija 57%. Tas, pēc Perevoščikova vārdiem, liecina par zināmu pozitīvu tendenci - "ja šī tendence turpināsies, tad būs labi".

Pozitīvo Covid-19 testu īpatsvars pret kopumā veiktajiem testiem pagājušajā nedēļā pieaudzis no 3,7% līdz 4,3%.

"Tas arī būtiski, jo tieši šis rādītājs noteikts ES valstīs kā viens no vērtēšanas kritērijiem, lai secinātu cik droša situācija katrā konkrētajā valstī. Vēlos gan norādīt, ka ne vienmēr saslimstības dati var norādīt uz problēmu, jo tas daudzkārt atkarīgs no tā, cik daudz testējam un cik daudz ir pozitīvie rezultāti. Pagājušajā nedēļā četras personas no 100 testētajiem uzrādīja Covid-19 pozitīvu rezultātu," norādīja Perevoščikovs.

Vērtējot starptautiskajā mērogā, eksperti secinājuši, ka Latvija joprojām ir starp tām valstīm, kur saslimstība ir viszemākā. "Neraugoties uz pieaugumu, kumulatīvais rādītājs 14 dienu laikā ir 140, kas ir vismaz divas reizes mazāk nekā vidēji ES. Baltijas valstīs esam pa vidu, jo krietni lielāka saslimstība ir Lietuvā, bet krietni mazāk - Igaunijā," norādīja eksperts.

Aizvadītajā nedēļā atbilstoši sākotnējās aptaujās iegūtajai informācijai 85% infekcijas pozitīvo cilvēku bijuši slimības simptomi, bet 15% cilvēku simptomi tobrīd nebija vērojami. "Mēs gan nevaram apgalvot, ka vēlāk simptomi neparādīsies," piebilda eksperts.

Viņš arī norādīja, ka, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, atklājies, ka vismaz 35% gadījumu cilvēki nevar norādīt iespējamo saslimšanas kontaktu - ne darba vietā, ne ģimenē, ne mājsaimniecībā. Pēc viņa teiktā, tas liecina, ka slimība sabiedrībā izplatās zināmā mērā nekontrolēti, un satikties ar infekcijas avotu iespējams vairākās sabiedriskās vietās.

Bieži dažu dienu laikā epidemiologiem izdodas atrast cilvēka saslimšanas saikni, tomēr, salīdzinot ar vasaru un rudens sākumu, kad teju visus gadījumus eksperti varēja izsekot, patlaban ap 35-40% gadījumu nav iespējams izsekot, kā cilvēks ir inficējies, skaidroja eksperts.

Līdz ar to nepieciešama piesardzība un liela uzmanība, atgādināja Perevoščikovs. Viņš atkārtoti uzsvēra nepieciešamību ievērot distanci, kas ir "zelta standarts", aicināja maz uzturēties slikti vēdināmās telpās kopā ar daudz cilvēkiem un lietot sejas aizsargmasku.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka bīstami ir uzliesmojumi veselības aprūpes iestādes, kur slimo medicīnas personāls un nereti arī pacienti inficējas, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus. Perevoščikovs aicināja ārstniecības iestāžu darbiniekus, kuri savieno darbu vairākās iestādēs, būt uzmanīgiem, sevišķi, ja vienā darba vietā ir reģistrēts Covid-19 uzliesmojums vai izplatīšanās.

"Būtu nepareizi turpināt darbu vietās, kur persona savieno darbu. Bieži slimība izplatās no vienas iestādes uz otru, un šādi būtu iespējams to izplatīšanās ceļu novērst," teica eksperts.

Eksperts preses konferencē arī atzina, ka Covid-19 testēšanas punktu noslogojums nav vienmērīgs un valsts visu laiku meklējot risinājumus, vai nepieciešami kādi jauni punkti vai arī jāpagarina esošo punktu darba laiks.

"Ir punkti, kur, iespējams, vakarā neviena cilvēka nav. Šeit nav ideāla risinājuma, jo kopumā Covid-19 ierobežošanas process vērsts uz sistēmas pilnveidošanu, lai dotu cilvēkiem pārbaudīties maksimāli ātri un maksimāli ātri saņemt atbildes," piebilda eksperts.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī Latvijā atklāti 132 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, bet trīs sasirgušie miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

Divi mirušie bijuši 70-75 gadus veci, viens - vecuma grupā no 60 līdz 65 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 77 personas, kurām atklāta Covid-19 infekcija.

Aizvadītajā diennaktī veikti 2258 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars bijis 5,8%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Tikmēr stacionāros aizvadītajā diennaktī ievietoti 28 pacienti ar Covid-19, informēja Nacionālais veselības dienestā. Kopumā stacionāros ārstējas 237 pacienti, 222 ar vidēji smagu slimības gaitu, 15 - ar smagu slimības gaitu. No stacionāriem līdz šim izrakstīti 437 Covid-19 pacienti.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 6268 personām, kamēr 1406 personas ir izveseļojušās, liecina SPKC dati.

Foto: pixabay.com