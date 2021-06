Aizvadītajā nedēļā vakcinācijas temps sarucis par aptuveni piektdaļu

Aizvadītajā nedēļā vakcinācijas pret Covid-19 temps sarucis, sapotējot par piektdaļu iedzīvotāju mazāk nekā vēl pirms nedēļas. liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie jaunākie dati.



Pēdējo septiņu dienu laikā Latvijā kopumā vakcinēti vismaz 89 607 cilvēki, no kuriem pirmo vakcīnas devu saņēmuši 25 386 cilvēki, bet 56 273 - vakcīnas otro devu. Vēl 7948 personas aizvadītajā nedēļā saņēmušas "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Aizvadītajā nedēļā Latvijā vakcinācijas temps ir bijis zemāks, nekā tas bija laikā no 31.maija līdz 6.jūnijam. Kā liecina NVD apkopotie jaunākie dati, pirms divām nedēļām septiņās dienās tika sapotēti 113 964 cilvēki. Tikmēr aizvadītās nedēļas laikā savakcinēti 89 607 cilvēki, kas ir par 21% mazāk.

Pašreiz pieejamie dati liecina, ka pagājušā nedēļa bija pirmā vairāk nekā mēneša laikā, kad neizdevās sasniegt mērķi nedēļā sapotēt vismaz 100 000 cilvēku. Līdz šim augstākie vakcinācijas rādītāji fiksēti nedēļā no 24. līdz 30.maijam, kad poti saņēma 115 856 cilvēki. Kopumā līdz šim mērķis vakcinēt vismaz 100 000 cilvēku nedēļā sasniegts četras nedēļas pēc kārtas, pirmo reizi to izdarot laikā no 10. līdz 16.maijam, kad pie vakcīnas tikuši 111 140 cilvēki.

Tā kā vakcinētājiem dati par potēšanas faktu sistēmā jāievada trīs dienu laikā, kopumā vakcinēto iedzīvotāju skaits vēl var pieaugt.

Līdz šim vismaz vienreiz pret Covid-19 Latvijā ir potēts 529 501 cilvēks, savukārt vakcinācijas procesu noslēguši 417 537 cilvēki.

Par vakcinācijas procesu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Kopumā valstī līdz 14.jūnijam veiktas 947 038 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 28,05%% iedzīvotāju, bet abas - 22.12%.

Svētdien, saskaņā ar pašreizējiem NVD datiem, Latvijā vakcīnu pret Covid-19 saņēmušas tikai 1563 personas, tostarp 765 cilvēki tikuši pie vakcīnas pirmās devas, 347 - pie otrās, bet 451 persona sapotēta ar J&J meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Vakar Latvijā izpotētas 614 "Pfizer"/"BioNTech" ražotās vakcīnas pirmās devas un 182 šīs vakcīnas otrās devas, 151 "Moderna" vakcīnas pirmā deva un 157 šīs vakcīnas otrās devas, astoņas "AstraZeneca" vakcīnas otrās devas, kā arī 451 J&J vakcīnas devas, liecina NVD dati.

Jau ziņots, ka pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.

Foto: Ruslans Antropovs