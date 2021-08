Aizvadīts ikgadējais audžuģimeņu un aizbildņu salidojums

Ar daudzveidīgu svētku programmu 7.augustā Līvbērzē aizvadīts Jelgavas novada Bāriņtiesas un “Europe Direct” Informācijas centra Jelgavā (EDIC) rīkotais ikgadējais audžuģimeņu un aizbildņu salidojums, vēsta Jelgavas novada pašvaldība.



Pasākumā notika gan izglītojoša lekcija vecākiem, gan radošas un izglītojošas aktivitātes bērniem (radošas iesaistīšanās Eiropas izzināšanā, tikšanās ar animatoriem, sportiskas aktivitātes klinšu sienā un virvju trasē, vizināšanās ar ponijiem u.c. ). Tikšanās noslēdzās ar koncertu, kurā gan lielos, gan mazos klausītājus priecēja Aija Vītoliņa ar Jelgavas novada un pilsētas Jauniešu bigbendu Raita Ašmaņa vadībā’.

Ka paskaidro pašvaldībā, ik gadu pasākuma norises vieta un programma tiek mainīta, piedāvājot bērniem arvien jaunas aktivitātes un viņu vecākiem jaunas lekciju tēmas. Šogad audžuģimeņu un aizbildņu salidojums notika Līvbērzes pagastā, pulcējot kopā ne vien jaunizveidotā Jelgavas novada ģimenes, bet arī no citām pašvaldībām, kas uzņēmušās rūpes par Jelgavas novada bērniņiem.

Jau astoto gadu pēc kārtas satikās audžuģimenes un aizbildņi, kas snieguši atbalstu un uzņēmušies rūpes par Jelgavas novada bērniem, kas dažādu apstākļu dēļ palikuši bez bioloģisko vecāku gādības. Kā ierasts katru gadu tikšanās reizē ģimenēm bija iespēja apgūt jaunas iemaņas, tikties ar speciālistiem, saņemt atbalstu bērnu audzināšanā, apmainīties pieredzē un galvenokārt lieliski pavadīt laiku kopā.

“Aizbildņi un audžuģimenes ir piemērs mums visiem ar savu pašaizliedzību, augsto atbildības sajūtu un neizmērojamo mīlestību, dodot mājas un ģimenes sajūtu Jelgavas novada bērniem. Siltus un stiprus vārdus varam teikt katram, kurš ir uzņēmies rūpes par kādu no bērniņiem. Katra šāda kopā sanākšana ir iespēja savstarpēji pārrunāt dažādas aktualitātes, gūt atbalstu un spēku vienam no otra, uzklausot citu piemērus un padomus. Vairāku gadu garumā valsts līmenī tiek aktīvi diskutēts par ārpusģimenes aprūpi bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Statistikas dati liecina, ka bērnu un jauniešu skaits, kas paliek bez bioloģisko vecāku gādības ir nemainīgs, taču būtiski ir samazinājies bērnu skaits bērnunamos, kas atspoguļo to, ka aizvien vairāk bērniem tiek nodibināta aizbildnība”, stāsta Jelgavas novada Bāriņtiesas vadītāja Solveiga Alksne.

Jaunizveidotajā Jelgavas novadā, kas apvieno līdzšinējās Jelgavas un Ozolnieku novada pašvaldības, audžu ģimenes statusu ieguvušas 23 audžuģimenes, savukārt kopējais aizbildņu skaits ir 77.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība