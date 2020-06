Aizvadīts Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 75. izlaidums (FOTO)

Augstākās izglītības diplomus 18. jūnijā LLU Aulā saņēmuši inženierzinātņu maģistri un bakalauri, pārtikas tehnologi, restorānu un viesnīcu vadītāji, kuri par savu studiju vietu bija izvēlējušies LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāti (PTF). Kopumā fakultāti šodien absolvē 75 studenti, no kuriem trīs studentes savus diplomus starpaugstskolu studiju programmas “Uzturzinātne” ir saņēmušas, informē augstskolā.



“Neskatoties uz šo neierasto un interesanto laiku, kad nāca ziņa par palikšanu mājās un attālināto studiju procesu, es priecājos ikvienu no jums redzēt klātienē, sveicot izlaidumā. 72 gadu fakultātes pastāvēšanas laikā šis ir jau 75. izlaidums un tieši jūsu izlaidumam šodien ir pusapaļa jubileja, tāpēc jūs esat arī šodienas jubilāri. Jūs esat tie, kuri pierādījuši un spējuši apgūt jaunus digitālos rīkus, tādējādi veiksmīgi aizstāvējuši noslēguma darbus. Domāju, ka šis laiks mums katram ir devis un iemācījis daudz ko jaunu. Dzīve mēdz būt raiba un mēdz negaidīti piespēlēt kādu negaidītu notikumu, bet galvenais, ka viss ir sakārtojies tā, lai jūs varētu svinēt šodien savu izlaidumu. Kad uzsākāt studijas LLU, jūsu mērķis bija nonākt līdz izlaidumam, tāpēc novēlu arī turpmāk sasniegt izvirzītos mērķus,” atklājot izlaidumu, absolventus uzrunāja Pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāns Mārtiņš Šabovics.

Diplomus izlaidumā saņēma pamatstudiju programmu absolventi, no kuriem seši studēja akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”, 30 absolventi, kuri studēja 2. līmeņa profesionālā programmā “Pārtikas produktu tehnoloģija” un 25 absolventi, kuri studēja profesionālā bakalaura studiju programmā “Ēdināšanas ub viesnīcu uzņēmējdarbība”. Savukārt augstākā līmeņa studiju programmu “Pārtikas zinātne” absolvēja 11 maģistri. Diplomus absolventiem svinīgi pasniedza LLU studiju prorektors Aigars Laizāns, novēlot atrast iespēju atpūsties un turpināt plānot savu turpmāko profesionālo ceļu.

Īpaši tika sveiktas šī gada trīs izcilības jeb “sarkanā” diploma ieguvējas – Danija Lazdiņa un Aiga Vespere no studiju programmas “Pārtikas produktu tehnoloģija”, kā arī Katrīna Pētersone no studiju programmas “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”. Turklāt absolventes par augstā līmenī izstrādātiem un aizstāvētiem studiju noslēguma darbiem līdztekus diplomiem saņēma arī Pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāna finansētu izcilības balvu.

Tāpat dekāns aicināja absolventus neapstāties, bet turpināt savu ceļu un darīt tās lietas, kas pašiem patīk. “Ja kāds jums jautās, kāpēc tu to dari? Tad pēc kāda laika atskanēs jautājums – kā tu to izdarīji? Un, ja atskan šāds jautājums, tad jūs varat būt droši, ka esat sasnieguši to, ko vēlējāties. Vēlu veiksmi savas karjeras veidošanā, nekad neapstāties pie sasniegtā un vienmēr tiekties pēc augstākiem mērķiem,” tā M. Šabovics.

Izlaidumā jaunos speciālistus sveica arī LLU studiju prorektors Aigars Laizāns: "Man ir liels gods jūs sveikt šajos svētkos. Jūs esat paveikuši grandiozu darbu. Svarīgi ir jums saprast, ka ar jūsu ieguldīto darbu esam iekļuvuši starptautiskajos reitingos, tāpat arī LLU absolventi biežāk kā citu Latvijas universitāšu absolventi pēc studijām iegūst darba vietas un ir nodarbināti, līdz ar to arī atbilstošs atalgojums," turklāt, aicinot absolventus, atpūsties no tā, kas radījis stresu, atrast iespēju aizmukt no izaicinājumiem, ko pasaule piespēlējusi, bet pēc īsa brīža ķerties klāt pie jaunu mērķu plānošanas un noteikt iekļaut savos nākotnes plānos LLU.

Kopumā šogad Pārtikas tehnoloģijas fakultāti beidza 78 jaunie speciālistiem, no kuriem trīs saņēma augstākās maģistra izglītības diplomus. Viņi izglītību ieguvuši studiju programmā “Pārtikas zinātne”.

Kā nākamie diplomus šodien, 18. jūnijā, saņems Meža fakultātes absolventi, taču 19. jūnijā Tehniskās fakultātes un Lauksaimniecības fakultātes jaunie speciālisti, bet izlaidumu sērija noslēgsies 30. jūnijā, kad tiks sveikti Veterinārmedicīnas fakultātes absolventi.

Foto: Ruslans Antropovs