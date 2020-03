Akadēmiķis: Vīriešu mirstība no "Covid-19" ir teju divreiz lielāka nekā sieviešu

Vīriešu mirstība no koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" ir teju divreiz lielāka nekā sieviešu, ceturtdien notikušajā Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) diskusijā pavēstīja LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Pēteris Trapencieris.

Viņš uzsvēra, ka "mums par laimi, vīruss nav briesmīgs, bet gan lipīgs".

Primāri tie, kas ir tā saucamajā riska zonā, ir cilvēki virs 65 gadu vecuma, klāstīja akadēmiķis, norādot, ka pašreizējie statistikas dati liecina, ka sieviešu mirstība no "Covid-19" ir 2,85%, kamēr vīriešu - aptuveni 4,7%.

Vienlaikus Trapencieris norādīja, ka Ķīnā bija novērojams vairums jaunā koronavīrusa izraisīto nāves gadījumu, bet pēdējās tendences norāda, ka "viņi vīrusu laikam savaldīja". Tomēr esot jāņem vērā arī izmaiņas, kas ietekmējušas metodoloģisko veidu, kā tiek skaitīti gadījumi, piebilda Trapencieris.

Viņš uzsvēra, ka pozitīvās tendences ir tādas, ka ar "Covid-19" slimo pacientu skaits pasaulē samazinās. Pēc akadēmiķa paustā, šāda tendence ir novērojama no februāra vidus, lai gan pacientu skaits samazinātos drastiskāk, ja infekcija nebūtu strauji izplatījusies Itālijā.

Tāpat arī novērojama pozitīva tendence izārstēto pacientu skaitā - no kopumā aptuveni 95 000 pacientu jau tagad ir novērojama aptuveni 3000 pacientu atveseļošanās ik dienu, uzsvēra Trapencieris.

"Tikpat pozitīva aina iezīmējas kritiski slimo pacientu skaitā, kas jau no februāra beigām sāk kristies," klāstīja akadēmijas nodaļas priekšsēdētājs.

Savukārt LZA biologs Kaspars Tārs diskusijā norādīja, ka 2002.gadā bija zināmi tikai divi koronavīrusi, kas var inficēt cilvēkus, savukārt tagad jau to kopskaits ir sasniedzis septiņus. Viņš klāstīja, ka koronavīrusu izraisītās izpausmes ir ļoti dažādas - no asimptomālām līdz letālām.

Pēc Tāra teiktā, pacientiem ar "Covid-19" mirstība ir ap 3%, lai gan patlaban vēl esot pāragri par to runāt. Tomēr, ja ņemtu vērā asimptomātiskus pacientus, tad mirstība varētu būt zemāka. Turpretim, rēķinot mirstību atbilstoši pašreizējiem datiem, akadēmiķis paredz, ka mirstība varētu būt aptuveni 6%.

Saskaņā ar biologa teikto, ir divi varianti par to, kā vīruss izcēlies. Pirmais variants ir, ka vīruss nācis no sikspārņiem, bet otrais, kuram Tārs vairāk tic, ir, ka vīruss nācis no pangolīniem, kas arī ir ķīniešu tradicionālajā medicīnā izmantoti zīdītāji.

Kā ziņots, Latvijā pirmdien tika apstiprināta pirmā saslimšana ar "Covid-19". Sieviete, kas ir rīdziniece, sestdien, 29.februārī, ielidojusi no Minhenes, pirms tam ceļojot vīrusa skartajā Itālijas reģionā.

Savukārt aizvadītajā nedēļā vīruss pirmo reizi tika konstatēts Igaunijā. Saslimušais Irānas pilsonis uz Tallinu bija ceļojis caur Rīgu. Savukārt otrdien apstiprināts otrs saslimšanas gadījums Igaunijā un šajā gadījumā saslimušais cilvēks sestdien ar lidmašīnu ielidojis Rīgā no Itālijas pilsētas Bergamo un tad ar savu automašīnu devies uz Igauniju.

Latvijā no 28.februāra īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas-Romanjas, Pjemontas apgabaliem, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas.

Personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, - ir jāzvana uz 113. Pie personām ieradīsies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kura paņems analīžu materiālu laboratoriskai pārbaudei vai arī nogādās pacientu tuvākajā slimnīcā, kur tiks noņemti analīžu paraugi.

Ja personai būs smagas elpceļu infekcijas pazīmes, tostarp apgrūtināta elpošana, NMPD šo personu nogādās stacionārā.

Par izmeklējumu rezultātiem laboratorija informēs pacientu un SPKC. Persona informāciju par izmeklējumu rezultātiem saņems 24 stundu laikā.

Foto: pixabay.com