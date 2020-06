Akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveidē Kalnciemā plāno investēt līdz deviņiem miljoniem eiro

Nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīca Kalnciemā darbu plānojusi sākt nākamā gada pirmajā ceturksnī, ieguldot tās izveidē astoņus līdz deviņus miljonus eiro, aģentūru LETA informēja rūpnīcas īpašnieka SIA "EcoLead" pārstāvji.

Uzņēmuma pārstāvji norādīja, ka ir saņemti visi ietekmes uz vidi novērtējuma atzinumi un saskaņojumi, lai nodrošinātu, ka rūpnīca neatstās nelabvēlīgu ietekmi ne uz gaisa kvalitāti, ne Lielupes ekosistēmu. Savukārt Valsts vides dienestā (VVD) norādīja, ka VVD Zemgales reģionālā vides pārvalde līdz 10.augustam pagarinājusi termiņu lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju "EcoLead", lai "rūpīgi izvērtētu gan saņemtos sabiedrības priekšlikumus un iebildumus, gan uzņēmuma sniegto informāciju par piesārņojuma ierobežošanas pasākumiem".

"EcoLead" pārstāvji norādīja, ka pirms nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecības tika veikts plānotās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, kurā detalizēti vērtēta sagaidāmā ietekme uz vidi un sabiedrības veselību. Ietekmes uz vidi novērtējumā tika analizēti dažādi tehniskie risinājumi nolietoto svina akumulatoru pārstrādei, lai izvēlētos to tehnoloģiju, kas rada mazāku ietekmi uz vidi un veselību, kā arī noteiktu obligātos pasākumus un tehniskos risinājumus emisiju samazināšanai vai novēršanai. Ietekmes uz vidi novērtējuma process noslēdzās ar obligātiem nosacījumiem šīs ražotnes būvniecībai un darbībai, tai skaitā arī attiecībā uz iekārtu un tehnoloģiju izvēli. Tie ietver prasību uzstādīt emisiju attīrīšanas iekārtas visiem ražošanas procesiem, tai skaitā ražošanas starpproduktu uzglabāšanas telpām.

"Izvēlētie tehniskie risinājumi un iekārtas atbilst nozares labākajiem tehniskajiem paņēmieniem, kuru primārais mērķis ir nodrošināt videi un sabiedrības veselībai drošu ražošanas procesu," informēja "EcoLead" valdes priekšsēdētājs Deniss Uļjanovs.

Lai nepieļautu ar svinu piesārņotu lietusūdeņu vai ražošanas notekūdeņu novadīšanu uz Kalnciema sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ir nodrošināta dalīta apsaimniekošanas sistēma, kur gan lietus ūdeņus, kas var saturēt svinu, gan ražošanas ūdeņus savāc un attīra uz vietas ražotnē, lai šo ūdeni izmantotu atkārtoti ražošanas procesā. Ražošanas notekūdeņi netiks novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Tikai tīri lietus ūdeņi pēc to sastāva pārbaudes tiks novadīti uz Kalnciema sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, skaidroja uzņēmuma pārstāvji.

Gan pārstrādājamie nolietoti svina akumulatori, gan citas izejvielas un gatavā produkcija tiks uzglabāta tikai iepakotā veidā slēgtos apstākļos vai nojumēs, kur nodrošināta lietus ūdeņu savākšana un to novadīšana ražošanas ūdeņu plūsmā.

Tāpat ražotnē ir plānots veikt gan nepārtrauktus, gan periodiskus mērījumus, lai kontrolētu emisijas un sekotu līdzi, ka tiek ievēroti noteiktie emisiju lielumi. Tāpat ražotnes teritorijā tiks veikts grunts un gruntsūdeņu monitorings.

Projektējot un būvējot nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcu, ir izvēlēti modernākie ražošanas procesa un emisiju attīrīšanas risinājumi, kas atbilst Ietekmes uz vidi novērtējumā noteiktajām obligātajām prasībām, nacionālo normatīvo aktu prasībām un Eiropas komisijas noteiktajiem nozares labākajiem pieejamiem tehniskajiem risinājumiem, informēja uzņēmuma pārstāvji.

"Sagatavojot iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, atkārtoti ir vērtēta sagaidāmā ietekme uz gaisa kvalitāti. Veiktie aprēķini un novērtējums parāda, ka tiks nodrošināta gaisa kvalitātes robežlielumu un mērķlielumu ievērošana, kuri ir noteikti cilvēku veselības un ekosistēmas aizsardzībai. Līdz ar to nav bažas, ka ražotnes darbības rezultātā tiks pasliktināta gaisa kvalitāte Kalnciemā vai radīta nelabvēlīga ietekme uz Lielupes upes ekosistēmu," skaidroja "EcoLead" pārstāvji.

Lielupes kreisais krasts atrodas 140 - 190 metru attālumā uz austrumiem no plānotās svina akumulatoru rūpnīcas. Ņemot vērā, ka savāktie lietusūdeņi no jumtiem un teritorijas tiks novadīti uz attīrīšanas iekārtām, netiek prognozēta Lielupes ūdens objekta ūdens kvalitātes pasliktināšana. Tā kā lietusūdeņi no cietajiem segumiem un neitralizētais ūdens pēc neitralizācijas iecirkņa, kā arī notekūdeņi no automašīnu mazgāšanas, dušas telpām un veļas mazgātuves, tiks savākti atsevišķā krājtvertnē un šie ūdeņi pēc attīrīšanas tiks atkārtoti izmantoti tehnoloģiskajā ciklā, tad nav paredzams virszemes ūdeņu piesārņojums no rūpnieciskajiem notekūdeņiem.

Paredzētās rūpnīcas ekspluatācijas rezultātā nav prognozējama būtiska negatīva ietekme uz virszemes ūdeņiem. Saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma aprēķiniem nav paredzētas nekādas problēmas ar pastiprinātu troksni vai smakām, informēja "EcoLead" pārstāvji.

Līdzīgas rūpnīcas ir lielākajā daļā pasaules valstu, tai skaitā Igaunijā, Polijā, Zviedrijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Serbijā, Slovēnijā un citviet Eiropā, kā arī ASV, Ķīnā, Brazīlijā, Austrālijā, Japānā u.c. "Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, avārijas situāciju ar nopietnām sekām pareiza menedžmenta ietvaros nav bijis," norādīja Uļjanovs.

Rūpnīcā paredzētas 45 darba vietas.

Rūpnīcas īpašnieki ir Deniss Uļjanovs, kuram pieder puse kapitāldaļu, bet otri 50% pieder Igaunijas kompānijai "Unmet Estonia".

Jau ziņots, ka "EcoLead" iesniedzis VVD iesniegumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai. Atļauja pieprasīta nolietotu akumulatoru pārstrādes rūpnīcas darbības sākšanai Jelgavas novada Kalnciemā, Jelgavas ielā 21.

VVD ģenerāldirektore Elita Ansberga-Baklāne norāda, ka arvien biežāk uzņēmumu ieceres sākt jaunu piesārņojošo darbību saskaras ar sabiedrības noraidošo attieksmi. VVD, analizējot atsevišķus gadījumus, kad uzņēmuma plānotā darbība ir saistīta ar būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi vai cilvēku veselību, secinājis, ka iemesls iedzīvotāju noraidošajai attieksmei saistīts ar uzņēmumu formālu pieeju sabiedrības līdzdalībai, tajā skaitā, sabiedriskajai apspriešanai.

Pašlaik VVD, izskatot SIA "EcoLead" iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai, secinājis, ka uzņēmums sabiedrībai nav sniedzis detalizētu, vienkāršā valodā formulētu informāciju par uzņēmuma plānoto darbību un tās ietekmi uz vidi, plānotajiem risinājumiem šo ietekmju ierobežošanai, kā arī plānotajiem monitoringa pasākumiem.

VVD pašlaik ir saņēmis vairāk nekā 30 iesniegumus no iedzīvotājiem, kuros lielākajā daļā pausta kategoriski noraidoša attieksme pret plānoto darbību, bet nav sniegti priekšlikumi pēc būtības.

VVD ģenerāldirektores un Zemgales reģionālās vides pārvaldes tikšanās laikā secināts, ka nepieciešams pagarināt SIA "EcoLead" iesnieguma izskatīšanas termiņu. Tāpat VVD aicinās uzņēmumu rīkot papildus sabiedrisko apspriešanu, lai sniegtu iedzīvotājiem detalizētu informāciju par pasākumiem paredzētās darbības ietekmju samazināšanai, tajā skaitā, sabiedrības iespējām sekot līdzi monitoringa datiem.

Savukārt Kalnciema iedzīvotāji, kas iebilst pret "EcoLead" ieceri veidot akumulatoru pārstrādes rūpnīcu, vērsušies Veselības ministrijā (VM), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un citās iestādēs, lai gūtu atbildes uz jautājumiem par iespējamo rūpnīcas ietekmi uz vidi un veselību.

Vēstules autori VARAM norāda, ka Jelgavas novada dome, akceptējot būvniecības ieceri, iespējams, pārkāpusi saistošos noteikumus un arī Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu. Tāpat vietējie uzskata, ka pašvaldība neizmantoja savas tiesības un, ņemot vērā ražotnes atrašanās vietu un apstākļus dabā un sabiedrībā, savas tiesības izvirzīt nosacījumus, kas ir pieļaujams.

Foto: no arhīva