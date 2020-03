Svētdien notikušajā preses konferencē, atbildot uz kolēģu žurnālistu jautājumu par “Covid-19” izplatību Jelgavā, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs Jurijs Perevoščikovs minēja, ka Jelgavā atklāts viens “Covid-19” inficēšanās "perēklis" – darbavietā inficējušies seši kāda uzņēmuma darbinieki un vēl trīs šī uzņēmuma klienti. zz.lv noskaidroja, ka minētais uzņēmums varētu būt apbedīšanas firma “Velis-A”. Tās vadītājs Aldis Knāviņš zz.lv pastāstīja: “Aizpagājušajā nedēļā, šķietami ar gripu saslima četri mūsu uzņēmuma darbinieki. Tolaik birojā bijām ieviesuši epidemioloģiskās drošība prasības – biroja ēkā atļāvām ienākt ne vairāk kā diviem apmeklētājiem, un biroja darbinieku darba vietas atradās pat vairāk nekā divu metru attālumā cita no citas. Arī man pagājušās nedēļas sākumā bija mazliet slikta pašsajūta ar saaukstēšanās pazīmēm. Iedzēru “Coldrex” un sajutos normāli. Lai gan Latvijā vēl tajā laikā bija mazāk par simtu saslimušo ar “Covid-19”,un Jelgava pat skaitījās “tīra”, es nolēmu būt par “lakmusa papīrīti”, un kopā ar sievu pieteicāmies maksas analīzēm Rīgā. Kad pienāca rinda un aizbraucām nodot analīzes, man laboratorijā jautāja: “Ko tu gribi?” Mediķus izbrīnīja tas, ka cilvēks, kuram tobrīd nav nekādu saslimšanas pazīmju, tomēr grib, lai viņu pārbauda. Svētdien pienāca apstiprinājums, ka gan sievai, gan man ir apstiprinājusies “Covid-19” saslimšana. Nekavējoties analīzes tika veiktas četriem iepriekš minētajiem saslimušajiem “Velis- A” darbiniekiem, un arī viņiem tika konstatēts “Covid-19”.

A.Knāviņš stāsta, ka pārējie 14 “Velis-A” darbinieki jūtas labi, taču atrodas divu nedēļu karantīnas pašizolācijā, tādēļ paredzēts, ka uzņēmums līdz 10. aprīlim būs slēgts.

A.Knāviņš uzsver, ka viņam nav ziņu, kurš konkrēti “Covid-19” baciļus ienesa uzņēmuma birojā. Viena “Velis-A” darbiniece ir bijusi ārzemēs Arābu Emirātos, taču tas noticis pirms stingro karantīnas pasākumu ieviešanas. “Visdrīzāk baciļus ienesis kāds no klientiem,” spriež uzņēmuma vadītājs. Viņš kopā ar kundzi veiksmīgi veseļojas un pēc pusotras nedēļas domā būt vesels.

SPKC ir apzinājis iespējamās kontaktpersonas, un šobrīd ir ziņas par to, ka saslimuši arī trīs uzņēmuma klienti.

Sīkāka informācija pagaidām nav pieejama.

Atgādinām, ka jaunā koronavīrusa izraisītā slimība “Covid-19” pēdējā diennaktī apstiprināta vēl 29 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimuši 376 cilvēki. Jelgavā uz 28.martu inficēto cilvēku skaits ir no 11 līdz 20.

Foto: Ruslans Antropovs un Eva Pričiņa