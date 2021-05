Amatus atstās Jelgavas Centra pamatskolas direktors un bērnudārza "Zemenīte" vadītāja

Pamatojoties uz iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, no amata tiks atbrīvoti Jelgavas Centra pamatskolas direktors Juris Skrupskis un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Zemenīte" vadītāja Mudīte Gavrilko, šonedēļ lēmusi pilsētas dome.

Saskaņā ar domes lēmumu Skrupskis no amata tiks atbrīvots no 5.jūlija, bet Gavrilko - no 30.jūlija.

Pašvaldība uz "Zemenītes" vadītāja vietu ir izsludinājusi konkursu, un pretendentu pieteikumi tiek gaidīti līdz 31.maijam.

Bet pretendentu pieteikumu iesniegšana uz Jelgavas Centra pamatskolas direktora amata vietu ir noslēgusies. Pašlaik notiek konkursa pretendentu pieteikumu vērtēšana. Pēc komisijas lēmuma Jelgavas dome lems par pretendenta iecelšanu amatā.

Foto: no arhīva