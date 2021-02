Apbalvoti meža nozares konkursa "Sakoptākais mežs" laureāti, informēja Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) organizētā konkursa "Sakoptākais mežs" projekta vadītāja Signe Sēne.

Galveno balvu "Zelta čiekurs" un motorinstrumentu jaunaudžu kopšanai saņēma īpašuma "Auziņas 1" saimnieks Gatis Lācis no Limbažu novada. Tāpat tika apbalvoti Atis Poga no Jelgavas novada un Dzintars Laivenieks no Tukuma novada.

Sēne minēja, ka galvenās balvas ieguvējs Lācis savā īpašumā saimnieko jau vairāk nekā 20 gadus. Tāpat balvas saņēmējs regulāri apmeklē dažādus seminārus, kur iegūst jaunas zināšanas, apmainās ar pieredzi un iegūst jaunu motivāciju darbam mežā.

Šogad konkursā tika saņemti 15 pieteikumi no Alūksnes, Limbažu, Kokneses, Kocēnu, Tukuma, Engures, Talsu, Kuldīgas, Jelgavas, Ozolnieku, Aizputes, Madonas un Vecpiebalgas novadiem. No tiem otrajai kārtai tika izvēlēti septiņi meža īpašumi, kurus žūrijas locekļi devās vērtēt klātienē.

Konkursanti tika vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā. Tāpat tika lūgtas arī vietējās pašvaldības atsauksmes par konkrēto meža īpašumu.

"Kā jau katru gadu arī šogad bija prieks sastapt cilvēkus, kam meža apsaimniekošana ir ne tikai ikdienas darbs, bet arī sirdslieta. Ikviens saimnieks - gan tas, kurš divreiz nedēļā izstaigā mežu, lai apskatītu teju katru koku, gan tas, kurš savā īpašumā īsteno Eiropas Savienības fondu finansētus projektus, - ir atbildīgs meža apsaimniekotājs," piebilda LMĪB valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

Biedrībā skaidroja, ka, ņemot vērā valstī pastāvošos ierobežojumus, šogad netika rīkota svinīgā Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" apbalvošanas ceremonija, taču ikviens interesents par apbalvotajiem īpašniekiem un citu nomināciju uzvarētājiem varēs uzzināt noskatoties īpaši izveidotu filmu "Zaļais zelts", kas tiks rādīta 22.februārī pulksten 21.25 kanālā "ReTV".

Konkurss "Sakoptākais mežs" notiek jau ceturto gadu. Pirmais konkurss norisinājās 2017.gadā, un tā organizētājs ir LMĪB. Konkursa mērķis ir apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos un veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

LMĪB ir dibināta 2005.gadā un pārstāv meža īpašnieku intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. Par biedrības biedru var kļūt jebkurš meža īpašnieks neatkarīgi no īpašuma lieluma un uzņēmējdarbības formas.

Foto: no arhīva